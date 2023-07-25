Apple’ın ayakkabısı açık artırmayla satılıyor

ABD'li teknoloji devi Apple'ın 1990'larda çalışanları için yaptırdığı Apple marka spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı.

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New York merkezli Sotheby’s Müzayede Evi bir çift spor ayakkabıyı 50 bin dolardan kamuoyunun beğenisine sundu.

Müzayede Evi, Apple’ın gökkuşağı renkli eski logosunun olduğu beyaz renkli deri ayakkabıların hiç kullanılmadığını ancak bazı kısımlarında sararmalar olduğunu açıkladı.

Satışa sunulan Apple marka ayakkabıların, 41 numara olduğu kaydedildi.

İLK NESİL TELEFONU 63 BİN DOLARA ALICI BULMUŞTU

Apple’ın ilk nesil akıllı telefonu, şubat ayında, çevrim içi açık artırmada 63 bin dolara satılmıştı.

2021’de ise şirketin kurucuları Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından 1976 yılında üretilen orijinal Apple bilgisayar, ABD’deki açık artırmada 400 bin dolara alıcı bulmuştu.

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