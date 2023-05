Avrupa 1 Mayıs’ı böyle kutladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Avrupa ülkelerinin birçok şehrinde gösteriler ve kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Yunanistan’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü geniş katılımlı eylemlerle kutlandı.

İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla binlerce kişi 1 Mayıs’ı kutlamak üzere başkent Atina’nın merkezinde bir araya geldi.

Sabahın erken saatlerinde şehir merkezinin farklı noktalarında buluşan işçi, memur, emekli ve öğrenciler Sintagma Meydanı’ndaki parlamento binasına doğru yürüdü.

Eyleme katılan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) lideri Dimitris Kuçumbas ve Değişim Hareketi (KINAL) lideri Nikos Andrulakis ise son yıllarda ülkede baş gösteren hayat pahalılığına dikkati çekti.

AZİZ NESİN’İN ŞİİRİ OKUNDU

Eylemde Aziz Nesin’e ait “Çok Konuşma” isimli şiir Yunanca çevirisiyle okundu.

Emeklilik reformuna karşı ülke çapında gösterilerin yapıldığı Fransa’dan gelen sendikacıların Atina’daki eyleme katılması da dikkat çekti.

Başkentte, 1 Mayıs kapsamında metro ve tramvay çalışanları 24 saatlik greve giderken, otobüs çalışanları gün içerisinde belli saatlerde iş bırakma eylemi yaptı.

Deniz yolları çalışanlarının düzenlediği 24 saatlik grev nedeniyle de gemiler limanlarda demirli kaldı.

Başta, Selanik, Girit ve Patra olmak üzere ülkenin birçok kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle bir araya gelen eylemciler işçi haklarına ilişkin taleplerini dile getirdi.

İNGİLTERE

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İngiltere’de binlerce kişi kentin sembol mekanlarından Trafalgar Meydanı’nda buluştu.

Sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında bir araya gelen binlerce kişi, kortej halinde meydana doğru yürüyüş yaptı.

Demir Yolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT), Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS), oyuncuların ve sanatçıların bağlı olduğu Equity sendikası gibi kuruluşların “Zenginler dışında herkes” sloganıyla kentin Clerkenwell bölgesinde yaptığı toplanma çağrısı üzerine ana yürüyüş kolu burada oluştu.

Buradan yaklaşık 3 kilometrelik mesafedeki Trafalgar Meydanı’na yürüyen kalabalık adil çalışma şartları, enflasyon üzerinde zam talepleri ve hayat pahalılığını dile getiren sloganlar attı.

RMT Genel Sekreteri Mick Lynch, Trafalgar’da yaptığı konuşmada 1 Mayıs’ın sadece bir işçi günü değil işçi hakları için önemli bir simge olduğunu söyledi.

“Bugün eşitsizliği dile getireceğiz, daha iyi maaşları, daha iyi yaşam şartlarını ve daha iyi bir dünyayı dile getireceğiz.” diyen Lynch demokratik düzenin saldırı altında olduğunu söyledi.

Hükümetin çalışanlar karşıtı politikalarını eleştiren Lynch, meydandaki Ulusal Galeri üzerine Kral 3. Charles’ın taç giyme töreni için asılan “Mutlu ve Görkemli” yazılı pankarta işaret ederek, “Halkımızın mutlu ve görkemli olmaması bir utançtır.” dedi.

Lynch, hükümetin göçmen karşıtı tutumunu da eleştirerek, “Ülkenin şu anki hali için dünyanın fakir halklarını suçluyorlar.” ifadesini kullandı.

Birçok sektörde çalışanların. greve gittiğini hatırlatan Lynch, “ülke tamamen değişene kadar” grevlerin devam edeceğini söyledi.

JUST STOP OİL GRUBU TRAFİĞİ KAPATTI

Equity Genel Sekreteri Paul Fleming ise konuşmasında 40 binin üzerinde oyuncu, sokak sanatçısı, animatör gibi meslek gruplarından üyeleri olduğunu belirterek, “Tüm sendikalar gibi bizim de güçlü ve bir arada olmamız, herkesin kaliteli sanata ulaşması için önemlidir. Her sanatçının onurlu bir çalışma hayatına sahip olması gerektiğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Fleming, yapımcıların milyarder olurken sanatçıların ise daha iyi hayat şartları için mücadele ettiğini belirterek, “Milyarderlerin cebindeki para, insanların daha iyi yayınlar izlemek için verdiği para, daha iyi demir yolu hizmeti, sağlık hizmeti almak için verdiği paralar.” ifadelerini kullandı.

Sendika girişimiyle birçok hak elde ettiklerini kaydeden Fleming, “Bugün haklarımızı korumak için birlikte savaşıyoruz. Şu anda sahip olduğumuz toplum yarın farklı olacak. O nedenle daha iyi bir dünya inşa etmeliyiz.” dedi.

Tarfalgar Meydanı, sabah saatlerinde ise fosil yakıtlara karşı yaptıkları eylemlerle tanınan Just Stop Oil grubunun trafiği kapatma eylemine sahne oldu.

Meydan çevresindeki Cockspur caddesini trafiğe kapatan yaklaşık 30 kişilik Just Stop Oil grubunun yolu kapatarak yürüyüşüne polis tarafından izin verilmedi.

Grup, polisle yapılan görüşmenin ardından yürüyüşüne kaldırımda devam etti. Kapanan trafik yaklaşık 1 saatlik kesintinin ardından yeniden açıldı.

BULGARİSTAN

Bulgaristan’da resmi bayram olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) ve “Podkrepa” (Dayanışma) Sendikası büyük şehirlerde konser ve yürüyüşler düzenledi.

KNSB “Sendikalaşma ve Onurlu Maaş İçin Dayanışma” sloganıyla başkent Sofya’da düzenlediği yürüyüşün sonunda, şehrin simgesel yerlerinden Kartallı Köprü Kavşağında bir süreliğine trafiği engelledi.

Podkrepa (Dayanışma) Sendikası da başkentin merkezinde düzenlediği yürüyüşün akabinde Sofya sakinleri için rock konseri düzenledi.

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü ayrıca “Sol Basının Bayramı” olarak da kutladı.

240 üyeli parlamentoda 23 milletvekili olan, eski Komünist Parti’nin çizgisinde siyaset yürüten Rusya yanlısı BSP, geleneksel olarak Sofya’da ve ülkenin büyük şehirlerinde siyasi-müzikli etkinlikler organize etti.

BSP lideri Korneliya Ninova, partinin Sofya’nın Borisova Gradina Parkı’nda düzenlediği mitinginde yaptığı konuşmada, “Daha iyi çalışma koşulları için mücadele veriyoruz. Bulgaristan, asgari ve ortalama ücretlerin en düşük olduğu Avrupa ülkesidir. Aynı zamanda Avrupa’da ölüm oranı ve iş kazalarının oranı en yüksek olan ülke yine biziz.” dedi.

İSPANYA

İspanya’da son yıllarda sembolik bir anlamın ötesine gidemeyen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ülke genelinde düzenlenen gösterilerde işçiler bu yıl “maaş artışı” talebiyle yürüdü.

Ülkenin iki büyük işçi sendikası, Çalışanlar Genel Birliği (UGT) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (CCOO) organizasyonuyla 73 kentte düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde “fiyatların indirilmesi, maaş artışı ve karın paylaşılması” sloganı öne çıkarıldı.

1 Mayıs dolayısıyla hazırlanan manifestoda, “Enflasyona eşdeğer parametrelerde büyüyen, satın alma gücünü garanti eden makul ücretlere ihtiyacımız var. Bunun için ücret garantisi maddesi şarttır.” denildi.

Geçmiş yıllara nazaran toplumsal ve siyasi etkisini yitiren ve kutlama şeklini alan 1 Mayıs gösterilerine sol koalisyon hükümetinden de 6 bakan katılarak, işçilere destek verdi.

İkinci Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı olmasının yanı sıra sol görüşlü küçük partilerin katılımıyla yeni kurulan “Sumar” partisinin de lideri olan Yolanda Diaz, enflasyonun yüzde 10,4’e kadar çıkmasına rağmen işçilere yapılan zammın yüzde 2,56 düzeyinde kalmasını eleştirdi.

Madrid’deki gösteriye katılan UGT ve CCOO liderleri de maaş artışı talebiyle yaklaşık 1 yıldır yürütülen ve herhangi bir olumlu sonuç alınamayan İspanya İşverenler Örgütleri Konfederasyonu (CEO) ile yapılan müzakereleri hatırlatarak, “Ya maaşların artırılması konusunda bir anlaşma olacak ya da Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi işçiler meydanlara inerek, genel greve gidecek.” uyarısında bulundu.

İspanya’da son açıklanan resmi verilere göre, Mart 2023 itibarıyla ülkede yüzde 13,27’lik oranla 3 milyon 127 bin 999 işsiz bulunuyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) verilerine göre, İspanya 2022’de enflasyon nedeniyle satın alma gücünün azaldığı, birçok durumda vergi yükünden maaş artışlarının eridiği ülkelerin başında yer aldı.

Ülkede yayımlanan bir araştırmada, çalışan her 8 kişiden 1’inin yıllık brüt 10 bin avrodan az gelirle geçimini sağladığı belirtilerek, istihdamdaki iyileşmeye rağmen yüksek enflasyonun da etkisiyle 2,5 milyon işçinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı ifade edildi.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Bosna Hersek Ticaret Birliği Sendikası üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde parlamento binası önünde toplandı.

İşçiler, maaşlarının iyileştirilmesi ve bu konuda kanun değişiklikleri yapılması talebinde bulundu.

Bosna Hersek’teki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu’nun iç ticaret kanununda işçiler için bazı değişikliklerin yapılması çağrısında bulunan kalabalık, bunun için milletvekillerini göreve davet etti.

Ülkedeki siyasi istikrarsızlıktan şikayet eden işçiler, bu yüzden birçok sorunun çözülemediğini ve standartlarının gerilediğini içeren bir bildiri yayımladı.

Bildiride asgari ücretin artırılması, gelir vergisi ve katkı payları hakkındaki kanunda da değişiklikler yapılması maddeleri yer aldı.

KOSVA

Kosova’nın başkenti Priştine’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı gösteride “İşçiler çalışır, patronlar kazanır”, “Kahrolsun ataerkil/kapitalist devlet” yazılı pankartlar açıldı.

Gösteri organizatörlerinden Bjeshka Guri, Kosova’daki özel sektör çalışanlarının zorlu çalışma koşullarına dikkati çekerek, “Fazla mesai, sözleşmesiz çalışma, 170 avroluk asgari ücret, güvensiz işyerleri, ölümler, tacizler, cinsel suçlar kötü yönetilen bir sistemin belirtileri değil aksine, işçi sınıfına karşı eşitsizlik, baskı ve şiddetle sürdürülen, iyi tasarlanmış bir sistemin parçasıdırlar.” ifadelerini kullandı.

İş müfettişliği binasına yürüyen göstericiler hep bir ağızdan “Özgürlük, eşitlik, dayanışma” sloganları atarken binaya siyah ve kırmızı sis bombası fırlattı.

1 Mayıs’ın resmi tatil kabul edildiği Kosova’da halk her yıl olduğu gibi bu sene de piknik alanları ve turistik bölgelere akın etti. Ülkenin güneyindeki Prizren şehri Balkanlardan günübirliğine gelen turistlerle doldu.

ALMANYA

Almanya'nın çeşitli kentlerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle yürüyüşler ve etkinliler düzenlendi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Koblenz kentinde Alman Sendikalar Birliğinin (DGB) düzenlediği etkinliğe katıldı.

Scholz, burada yaptığı konuşmada, özgürlüğünü ve toprak bütünlüğünü savunabilmesi için Ukrayna'nın yanında olduklarını yineleyerek, şiddet kullanarak sınırların değiştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Kovid-19 salgınına da değinen Scholz, pandeminin bittiğini ifade ederek, salgının getirdiği zorlukların dayanışma içinde aşıldığını anlattı.

Başbakan Scholz, ekonomik olarak özel bir durumda bulunduklarını belirterek, Almanya’da uzun yıllar, belki de on yıldan fazla bir süre boyunca işsizlikle mücadele etmek zorunda kalınmayacağını kaydetti.

Gelecekte şirketlerin yeterli kalifiye eleman bulmasının sağlanması gerektiğini ifade eden Scholz, “Bazıları işçi eksikliğinin geleceğin büyük bir sorunu olduğunu söylüyor. Endişe duyanlara buna karşı ne yapılabileceğine ilişkin reçetelerimiz olduğunu söylemek istiyorum.” dedi.

Kalifiye işçi sorununun azaltılması için daha fazla mesleki eğitim verilmesi gerektiğini belirten Scholz, şirketlere, gençlere meslek eğitimi sunma çağrısında bulundu.

Alman Haber Ajansı’nın haberine göre, etkinliğe katılan bazı kişilerin Scholz’u yuhaladığı ve ıslıkladığı ifade edildi.

DGB'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ndeki merkezi kutlaması Köln kentinde yapılırken diğer eyaletlerde de etkinlikler düzenledi.

Başkent Berlin’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde “Kesintisiz dayanışma” sloganıyla bir yürüyüş düzenlendi.

Alman Haber Ajansı DPA’nın haberinde, Stuttgart kentinde düzenlenen bir gösteride aşırı sol grupların sis bombası attığı, polisin de göstericilere karşı biber gazı ve cop kullandığı kaydedildi.

İTALYA

İtalya’da ülkenin önde gelen işçi sendikaları, İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL), İtalyan İşçi Birliği (UIL) ve İtalyan İşçiler Birliği Konfederasyonu (CSIL), geleneksel 1 Mayıs yürüyüş ve mitinglerini ülkenin güneyindeki Potenza kentinde düzenledi.

Mitingde, İtalya’da Anayasa’nın kabulünün 75. yıl dönümüne atıfta bulunularak, “İtalya, çalışma üzerine kurulu demokratik bir cumhuriyettir” maddesi üzerinde çalışma hayatının önemi vurgulandı.

Mitingdeki konuşmalarda, çalışma ve iş hayatının merkezi konumda olması gerektiği vurgusu yapıldı.

Ülkenin farklı kentlerinde de 1 Mayıs dolayısıyla yürüyüş, miting ve konser gibi etkinlikler düzenlendi.

Bu arada, Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında 1 Mayıs nedeniyle özel olarak toplanan bakanlar kurulu, işçilik maliyetine ilişkin geçici vergi indirimleri öngören ve işçi ailelere yönelik destek içeren bir paketi onayladı. Sendikalar ise hükümetin bu paketindeki düzenlemelerin geçici olmasını eleştirdi.

İSVİÇRE

İsviçre genelinde sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokaklara döküldü.

İsviçre Sendikalar Federasyonu bu yıl, “Daha fazla maaş. Daha fazla emeklilik. Şimdi eşitlik!” sloganıyla 50 farklı yerde gösteri düzenliyor. Ülke genelindeki diğer işçi sendikaları da 1 Mayıs dolayısıyla meydanlara indi.

Basel kentinde düzenlenen gösteri sırasında polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandığı bildirildi. Polislerin, maskeli kişilerin kimlik kontrolünde ısrar etmesi üzerine ortalığın gerildiği kaydedildi.

Sendika liderleri, yaptıkları konuşmalarda, satın alma gücüyle ilgili sorunların daha da kötüleşeceği konusunda uyarıda bulundu. Birçok işverenin ücretleri enflasyona göre ayarlamak istememesinin de çalışanlar için büyük bir sorun olduğuna değinildi.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde eylem düzenlendi.

Zagreb’de “1 Mayıs direniş günüdür, dinlenme günü değil” yazılı döviz ve pankartlar taşıyan işçiler, “maaş artışı” talebiyle yürüdü.

Eylemciler, Hırvatistan’ın, Avrupa Birliği’nde (AB) maaşların en düşük olduğu ülkelerden olduğunu ifade ederek, “1 Mayıs direniş günüdür, kuru fasulye yeme günü değil” sloganları attı.

Öte yandan Zagreb’deki Maksimir Parkı’nda ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında ücretsiz kuru fasulye dağıtıldı.

BELÇİKA

İşçi Partisi, ülkedeki yüksek vergi oranlarına karşı gösteri düzenledi.

Yerel saatle 12.30’da Anneessens Meydanı'nda buluşan kalabalık, şehrin ana caddelerinden geçerek merkez tren istasyonu yakınındaki Albertin Meydanı'nda yürüyüşlerini sonlandırdı.

Başka bir gösteri kapsamında ise bir grup 11.30’da Poelaert Meydanı’ndan yine kentin çeşitli caddelerinden geçerek, FGTB-ABVV sendikasının Mont des Arts’taki 1 Mayıs şenliklerine doğru ilerledi.

Burada konserler, sosyal meseleler üzerine tartışmalar ve çocuklar için animasyonlar düzenlendi.

Son olarak, 15.00’te Saint-Gilles'ten hareket eden başka bir grup, trafiğe kapatılmış pek çok yoldan geçerek yürüyüşe başladı.

Vardıkları noktada kermes kuracak grup, kitap fuarı da dahil olmak üzere çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyecek.

Sosyalist Parti de Bronks Gençlik Tiyatrosunun önünde daha çok çocuklara yönelik şenlik düzenliyor.

POLONYA VE FİNLANDİYA

Polonya'nın başkenti Varşova’da Sol ve Ulusal Sendikalar İttifakı “Onurlu iş – onurlu yaşam” sloganıyla bir yürüyüş düzenledi.

Yeni Sol Parti'nin lideri Wlodzimierz Czarzasty, yürüyüşe katılan işçilere hitaben yaptığı konuşmada, “Polonya solunun en önemli önermesi refah devleti olmaktır.” ifadesini kullandı.

Zor zamanlarda hükümetin vatandaşlarını desteklemesi gerektiğini ifade eden Czarzasty, “Tüm sağ partilere ve özellikle liberallere şunu söylemek istiyorum: Devlete asla saygı duymuyorsunuz, her zaman hepimizin bir şekilde idare edeceğini düşünüyorsunuz. Her ülkenin, her ulusun siyasetinde, işler kötüye gittiğinde girişimcilerin devlet kurumları olmadan başa çıkamayacağı anlar vardır, işler kötüye gittiğinde insanlar devlet kurumları olmadan zorluklarla başa çıkamazlar.” diye konuştu.

Yürüyüşte yüksek enflasyon ve mevcut maaşlar hakkında da sloganlar atıldı, konuşmalar yapıldı.

Finlandiya'da ise 1 Mayıs daha çok baharın gelişi nedeniyle düzenlenen festivallerle geçti. Siyasetçilerin konuşmalar yaptığı, öğrencilerin şarkılar söylediği etkinliklerde herhangi bir şiddet olayı gözlenmedi.

Finlandiya’da yayın yapan Helsingin Sanomat’ın haberinde 1 Mayıs'a ilişkin, “Bugün Finlandiya’da 1 Mayıs, öncelikle baharın başlangıcının bir kutlaması ancak dünyada esas olarak işçi sınıfının amaçları için yürüdüğü bir gün.” ifadesi kullanıldı. (AA)

