Avrupa Birliği, Rusya’ya uygulanan yaptırımların süresini uzattı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Avrupa Birliği Konseyi bugün 1800 kişi ve kuruluşa uygulanan yaptırımların süresini uzatma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği Konseyi, bugün Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebiyle 1800 kişi ve kuruluşa uygulanan mevcut yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı aldı.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “Konsey bugün Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan veya tehdit edenleri hedef alan kısıtlayıcı tedbirleri, 15 Mart 2024’e kadar 6 ay daha uzatmaya karar verdi. Mevcut kısıtlayıcı tedbirler, gerçek kişiler için seyahat kısıtlamaları, varlıkların dondurulması ve adı açıklanan kişi ve kuruluşlara fon veya diğer ekonomik kaynakların sağlanmasının yasaklanmasını öngörmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında ise, “Yaptırımlar, çoğu Rusya’nın Ukrayna’ya karşı devam eden haksız ve kışkırtılmamış askeri saldırganlığına tepki olarak hedef alınan yaklaşık 1800 kişi ve kuruluşa uygulanmaya devam edecek. Yaptırımların gözden geçirilmesi kapsamında Konsey ayrıca dört kişinin listelerde yer almamasına da karar verdi” denildi.

Dün İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan kaynaklar, üç kişiye uygulanan yaptırımların kaldırılacağını duyurmuştu. Bu kişiler Rus iş insanı Grigori Berezkin, Milyarder Farkhad Ahmedov ve iş insanı Alexander Shulgin olarak sıralanmıştı.

Avrupa Birliği, bütün üye ülkelerin oy birliğiyle yaptırımlara karar veriyor. Her yaptırım kararı ise 6 ay süreyle geçerli oluyor ve daha sonra bu süre uzatılıyor.