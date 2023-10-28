Avrupa, Filistin için sokaklara döküldü

Avrupa’da on binlerce kişi, İsrail’in ablukası altında günlerdir bombalanan Gazze Şeridi için eylemler gerçekleştirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’nin başkenti Londra’da yüz bini aşkın kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin’le dayanışma göstermek için Filistin-İsrail çatışmalarının başladığı 7 Ekim’den bu yana üçüncü defa sokaklara indi.

Eyleme katılanlar İngiltere hükümetini ve siyasetçileri ateşkes çağrısı yapmaya davet etti.

“Adalet yoksa barış da yok”, “Gazze’de soykırım var”, “İşgale son”, “Şimdi ateşkes” yazılı pankartlar taşıyarak, “Filistin’e özgürlük” sloganları atan göstericiler, daha sonra İngiltere Parlamentosu önündeki Westminster Köprüsü’nden geçerek nehrin güneyine indi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş nedeniyle nehrin kuzey ve güney kıyısındaki yollar trafiğe kapatıldı.

BERLİN’DE DE EYLEM

Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi, Kreuzberg ilçesindeki Oranien Meydanı’nda toplandı.



Yürüyüş başladıktan sonra göstericilerin sayısının arttığı görülen eylemde, göstericiler “Ateşkes”, “Biz Filistin’i unutmayacağız”, “Gazze’ye Özgürlük”, “Soykırım” yazılı dövizler ile Filistin bayraklarını taşıdı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemde göstericiler, “Filistin'e özgürlük”, “Çocuk katili İsrail”, “Soykırımı durdurun” ve “İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor” sloganları attı.

Göstericilerin Alman hükümetinin İsrail’e verdiği desteğe tepki gösterdiği eyleme, 10 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

FRANSIZLAR YASAĞA RAĞMEN SOKAKTA

Paris’te Chatelet Meydanı’nda yerel saat ile 14.30’da başlayan gösteri, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı.



Chatelet Meydanı’nda göstericileri çember altına alan güvenlik güçleri, gösteri alanına girenlerin daha sonra bu alandan çıkamayacağı uyarısında bulundu.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nün yasağına ve yağmura rağmen gösteri alanını terk etmeyen göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı.

Gösteride, “Gazze’nin çocukları, Filistin’in çocukları, insanlık öldürülüyor”, “Gazze, Paris seninle”, “Soykırımı durdurun” ve “Ateşkes” sloganları attı.

Polisin sert bir şekilde müdahale ettiği Paris’teki gösteriye katılan yaklaşık 1000 kişiye para cezası kestiği bildirildi.

BRÜKSEL DE SOKAKTA

Belçika’nın başkenti Brüksel’in merkezinde yer alan tarihi Borsa Binası önünde akşam saatlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını ve ablukasını protesto etti.



Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen gösteride, İsrail karşıtı ve Filistin’le dayanışmayı vurgulayan, “Filistin’e özgürlük”, “Soykırıma son verin” gibi çeşitli sloganlar atıldı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, “Çocukları bombalamak meşru müdafaa değildir” yazan döviz açtı.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının da yer aldığı gösteride, Gazze’de özellikle sivillerin ve çocukların hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

ROMA'DA PROTESTO

İtalya’nın başkenti Roma’da Roma’nın Piramide semtinde toplanan çok sayıda kişi, San Giovanni meydanına doğru yürüdü.

Göstericiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto ederken, Filistin’e desteklerini, Gazze’ye dayanışmalarını belirtti.

Yürüyüş sırasında göstericiler, özellikle Roma’nın tarihi yapısı Kolezyum’un önünden geçerken, sık sık “Filistin’e özgürlük”, “Zafere kadar intifada”, “Katil Netanyahu” ve “Terörist, faşist İsrail” sloganları attı.

Bu arada, yürüyüş sırasında kortejin önünden geçtiği Birleşmiş Milletler’in Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) önündeki ülke bayraklarından İsrail bayrağının, bazı göstericiler tarafından indirildiği, güvenlik güçlerinin de buna engel olamadığı öğrenildi. (AA)