Avrupa Komisyonu, Türkiye raporunu yayınladı

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin AB ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerine dair son raporunu yayınladı. Raporda Türkiye'nin Hamas'la ilgili açıklamaları, Rusya'ya yaptırımlara katılmaması ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasına yönelik eleştiriler yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Komisyonu, Türkiye-AB ilişkilerine dair son raporunu yayınladı.

Avrupa Konseyi ve AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisinin AB ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin durumuna yönelik ortak hazırladıkları raporda Türkiye’ye yönelik bazı eleştiriler dikkat çekti.

‘KIBRIS’TA ANLAŞMAZLIK’ VURGUSU

Raporda öne çıkan maddeler şöyle oldu:

– Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler 2023’ün başına kadar düşmanca söylemler, Yunan hava sahasının ihlali ve Yunan adalarının egemenliğinin tehdit edilmesi nedeniyle kötüleşmişti… Kahramanmaraş merkezli depremin ardından iki devletin ilişkilerinde belirgin iyileşme oldu.

– Kıbrıs konusu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de AB ile olan büyük anlaşmazlığının ana unsurudur. Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımama yönündeki genel duruşu iş birliğine zarar vermektedir.

HAMAS, RUSYA VE İSVEÇ ELEŞTİRİSİ

– Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e saldırmasının ardından, Türkiye bu saldırıyı kınamadı ve Hamas’ı terör örgütü olarak nitelendirmedi. Türkiye’nin Hamas’a yönelik destekleyici açıklamaları, AB’nin ortak duruşuyla tamamen uyumsuz.

– AB’nin Rusya’ya karşı kısıtlayıcı tedbirlerine Türkiye’nin uymayıp, Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmesi AB’nin kısıtlama çabalarına ciddi risk oluşturmaktadır ve çözüme kavuşturulmalıdır.

– İsveç’in NATO’ya üyelik süreci konusunda Türkiye’nin duruşu olumsuz olarak görülmüştür.

– AB, PKK’yı terör örgütü olarak kabul etse de, bölgedeki ülkeler terörle mücadelede iş birliği yapma, orantılı eylemde bulunma ve hukukun üstünlüğüne tamamen riayet etme konusunda teşvik edilmektedir.

Raporda ayrıca “Avrupa Komisyonu ve Türkiye arasında 2022’nin başından bu yana 26 ticaret konusundan 14’ü ile ilgili ilerleme kaydedildi. Türkiye’nin AB ile Türkiye arasındaki beş ticari engelin daha kaldırılmasına yönelik çabaları sürüyor” ifadeleri yer aldı. (Reuters)

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