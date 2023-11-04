Avrupalılar, Gazze için sokaklara çıktı

Avrupa’nın birçok kentinde İsrail’in ablukası ve bombardımanı altında olan Gazze için yürüyüşler yapıldı.

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İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarının başlamasının ardından 14 Ekim’den bu yana her cumartesi Londra'da düzenlenen yüksek katılımlı Filistin’e destek gösterileri 4. haftasına girdi.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman’ın Filistin’le dayanışma gösterilerini “nefret yürüyüşleri” olarak nitelemesi, göstericilerin Filistin bayraklarıyla başkentin merkezindeki ünlü “Trafalgar Meydanı”nda bir araya gelmesine engel olamadı.

Soğuk havaya ve yağmura rağmen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla toplanan göstericiler, “Utan Rishi Sunak, Utan Netanyahu”, “Özgür Filistin” yazılı pankartlar taşıyarak İngiliz hükümetinden “Gazze’de ateşkes” çağrılarını desteklemesini talep etti.

Gösteriye ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn’in yanı sıra çok sayıda milletvekili ve insan hakları kuruluşu temsilcisi katılarak konuşma yaptı.

ALMANYA’DA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Almanya’nın Düsseldorf kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşe 17 binden fazla kişi katıldı.

Yoğun yağmura rağmen Düsseldorf ana tren istasyonu yakınlarında toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve öldürülen bebeklerin fotoğraflarıyla “Filistin’e özgürlük” sloganları atarak yürüdü.



Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşe Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden insanlar da destek verdi.

Bazı göstericilerin protesto amaçlı ağzını bantladığı yürüyüşün sonunda toplanan göstericiler miting düzenledi.

Burada yapılan konuşmalarda İsrail hükümetinin Filistin halkına uyguladığı zulüm anlatıldı ve bu zulme sessiz kalan Batılı ülkeler eleştirildi.

PARİS'TE DE PROTESTO

Göstericiler, Fransa’nın başkenti Paris’te de bir araya geldi.



Ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla Filistin’e destek mesajı veren Parisliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

ROMA'DA BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

İtalya’nın başkenti Roma’da toplanan binlerce kişi, Filistin’e destek için yürüdü.

Başkentin işlek meydanlarından Vittorio Emanuele'de bir araya gelen, aralarında öğrencilerin de olduğu yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti, Filistin'le dayanışma mesajı verdi.

Yürüyüş sırasında göstericiler sık sık “Özgür Filistin”, “Gazze’ye özgürlük” sloganları atarken İtalyan hükümetini de İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto etti.

Göstericiler, “Yeter” yazılı dövizlerle İsrail’in Gazze’ye bombardımanlarının durdurulması için çağrı yaptı.