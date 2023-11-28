Avrupa’yı karıştıran olay: Başbakan Sunak, Miçotakis ile görüşmeyi son anda iptal etti

Avrupa siyasetinde yeni bir restleşme yaşanıyor... Yunanistan ile İngiltere arasında ipler gerildi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere ile Yunanistan arasında soğuk rüzgarlar esiyor…

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile İngiliz mevkidaşı Rishi Sunak arasında Londra’da gerçekleşmesi planlanan görüşme son anda iptal edilince iki ülke arasında ipler gerildi.

İngiltere’deki dünyaca ünlü British Museum’da sergilenen Partenon Tapınağı’na ait mermerlerle ilgili görüşmenin Sunak tarafından son dakika iptal edilmesi tansiyonu yükseltti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Sunak’ın toplantıyı iptal etmesine veryansın ederken Miçotakis, “İngiltere Başbakanı’nın planlanan görüşmemizi, görüşmeye saatler kala iptal etmesinden duyduğum rahatsızlığı ifade etmek isterim. Yunanistan’ın Parthenon Heykelleri konusundaki tutumu iyi bilinmektedir. İngiliz mevkidaşımla bunları tartışma fırsatı bulmayı umuyordum. Pozisyonlarının doğruluğuna ve adaletine inanan hiç kimse argümanlarla yüzleşmekten asla korkmaz” dedi.

“MONA LISA’NIN İKİYE BÖLÜNMESİ GİBİ”

Yunanistan daha önce birçok kez British Museum’dan İngiliz diplomat Lord Elgin’in 19’uncu yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nde büyükelçi olduğu dönemde tapınaktan söktüğü 2500 yıllık parçaları kalıcı olarak iade etmesini istemişti.

Miçotakis, Pazar günü BBC’ye verdiği röportajda bu konudaki görüşmelerin hızlı ilerlemediğini söylemişti. Miçotakis, heykellerin British Museum’da kalmasının “Mona Lisa’yı ikiye bölmek” gibi bir durum yarattığını belirtmişti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir İngiliz hükümet yetkilisi, mermerlerle ilgili tartışmanın toplantının devam etmesinin uygun olmadığı anlamına geldiğini söyledi. Daha önce Sunak’ın sözcüsü heykellerin iadesiyle ilgili bir planları olmadığını söylemişti.

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