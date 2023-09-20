Azerbaycan’ın Karabağ operasyonu sonrası Ermenistan karıştı

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu sürerken Ermenistan'da da "Paşinyan istifa" sesleri yükseliyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ise darbe iddiası geldi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde yeni savaş endişesinin hakim olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında tansiyon dün Bakü’nün Karabağ’a başlattığı terörle mücadele operasyonuyla yükselirken Erivan’da da iç gerilim artıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’daki askeri önlemlerin başarıyla sürdüğünü belirterek Ermenistan ordusuna ait silahlı unsurların etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakü, Ermenistan güçlerine silah bırakarak Azerbaycan topraklarından çekilme çağrısını da yineledi.

Gerilim sürerken Ermenistan’da da hükümet karşıtı protestolar patlak verdi. Başkent Erivan’da toplanan yüzlerce kişi, hükümetin Karabağ’da attığı adımların yetersiz olduğunu belirterek Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağırdı.

Halka sokağa çıkma çağrısı yapan muhalefet de Paşinyan hükümetini Karabağ konusunda zayıflıkla suçladı.

Paşinyan ise televizyonda yaptığı açıklamada, hükümeti devirmek için darbe çağrıları yapıldığını savunarak “Bazı güçlerin Ermenistan devletine darbe vurmasına izin vermemeliyiz” dedi.

Paşinyan hükümeti daha önce de Azerbaycan’la yaşanan çatışmalar nedeniyle çok fazla taviz verdiği eleştirileriyle ve kitlesel protestolarla karşı karşıya kalmıştı.

2020'deki 2. Karabağ savaşının ardından Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan ateşkes anlaşması kapsamında, Azerbaycan’la Nahçıvan’ı birleştiren yeni bir koridor açılmasına karar verilmişti. Ancak Azerbaycan'ın “Zengezur Koridoru” olarak nitelediği ve ülkeyi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Türkiye’ye bağlamayı hedefleyen yolla ilgili Bakü ve Erivan arasında anlaşmazlık son dönemde giderek artıyor.

Son dönemdeki barış görüşmelerinde de ilerleme sağlanamıyor.

ABD VE RUSYA’DAN ÇAĞRI, ALİYEV’DEN AÇIKLAMA

Bu arada ABD, Azerbaycan’a Karabağ’daki operasyonu durdurma çağrısı yaparken Rusya da ateşkese geri dönülmesini istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Paşinyan’la telefonda görüştü. Aliyev, ABD’nin bu çağrısına yanıt olarak, Karabağ’daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirlerinin durdurulacağını kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun sivilleri ve altyapı tesislerini hedef almadığını, yalnızca meşru askeri hedefleri imha ettiğini vurguladı. (AJANSLAR)

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