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Bahçede küpe ararken Viking kalıntısı buldular

Norveç'te evlerinin bahçesinde altın küpe arayan bir aile, Viking dönemine olduğu düşünülen bir mezar parçası ve kemer tokası buldu.

Yayınlanma: 18:29 - 29 Eylül 2023 Güncellenme:
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Bahçede küpe ararken Viking kalıntısı buldular

Norveç’in Jomfruland Adası’nda, evlerinin bahçesinde altın küpe arayan bir aile, Viking dönemine ait bir mezar buldu.

BBC’nin haberine göre, Norveçli bir aile, evlerinin bahçesinde altın küpe kaybetti. Küpeyi bulabilmek için dedektörle arama yapan aile, Viking dönemine ait olduğu düşünülen bir mezar parçası ve yuvarlak kemer tokası buldu.

Bölgede yerleşimin yüzlerce yıl öncesine dayandığını belirten uzmanlar, buluntuların 9. yüzyılda yaşamış bir kadının cenazesine ait olduğunu değerlendiriyor.

Uzmanlar adada yüzlerce yıl öncesine dayanan yerleşimlerin olduğunu biliyordu ancak kanıtlar yalnızca Orta Çağ’a kadar uzanıyordu.

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aile Altın Norveç
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