Bahmut cephesinde çatışmalar şiddetleniyor
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Bahmut cephe hattında Rusya'nın çok sayıda saldırısının geri püskürtüldüğünü açıkladı.
Ukrayna ordusu ülkenin doğusundaki Bahmut kentinde Rus güçlerini durdurmak amacıyla yeni siperler kazarken çatışmaların giderek şiddetlendiği açıklandı.
Rus güçleri aylardır Donetsk bölgesindeki Bahmut’a saldırı düzenlerken, bölge savaşın en ağır çatışmalarının yaşandığı yerlerden biri haline geldi.
Ukrayna Ulusal Muhafızları komutan yardımcısı Volodymyr Nazarenko, Ukrayna NV Radyosuna yaptığı açıklamada “Bahmut’taki çatışmalar aralıksız sürüyor… Durum kritik” dedi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna kuvvetlerinin son 24 saat içinde Bahmut cephe hattının beş ana bölgesinde 85’ten fazla saldırıyı geri püskürttüğünü açıkladı.
2022’nin ikinci yarısında toprak kaybeden Rusya, Bahmut’u almanın Donbas olarak bilinen sanayi bölgesinin geri kalanını ele geçirme yolunda önemli bir adım olacağını ifade ediyor. Ukrayna ise kentin sınırlı bir stratejik önemi olduğunu ancak Rus kuvvetlerini kentten çıkarmak istediğini belirtiyor. (Reuters)