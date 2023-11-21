Beyaz Saray’dan İsrail basınına yalanlama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail’in önemli gazetelerinden Haaretz’te yayımlanan bir haberi yalanladı.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, Haaretz gazetesinin 7 Ekim’de Nova Müzik Festivali’nde ölenlerle ilgili iddiasına ilişkin İsrail’i savundu.

Kirby, festivalde çok sayıda kişinin İsrail’in açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği iddiasının yer aldığı gazete haberinin “doğru olmadığını” ileri sürdü.

Herhangi bir kanıt sunmayan John Kirby, “Açıkçası doğru değil. Bir müzik festivaline kitlesel şekilde yamaç paraşütüyle iniş yapıldı. Yani İsrail’in bunda hiçbir katkısı yoktur” ifadelerine yer verdi.

HAARETZ'İN HABERİNDEKİ İDDİALAR

Haaretz gazetesi, İsrailli güvenlik yetkililerinin, Hamas’ın Gazze’den 7 Ekim’de düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı güvenlik değerlendirmesiyle ilgili bilgi vermişti.

Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polisin olayla ilgili soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivali hakkında Hamas’ın önceden bilgi sahibi olmadığı iddiası yer almıştı.

Habere göre, polis soruşturmasında, festivale katılanların çoğunun ilk silah sesi duyulmadan yarım saat önce partinin durdurulmasına karar verildiği için kaçmayı başardığı yer almıştı.

Haaretz haberinde, soruşturmanın aynı zamanda bir İsrail savaş helikopterinin Hamas üyelerine ateş açarken sivilleri de vurduğunu ortaya çıkardığını iddia ederek şu ifadelere yer verilmişti:

“Bir polis kaynağına göre, soruşturma aynı zamanda olay yerine gelen ve görünüşte oradaki teröristlere ateş açan İsrail ordusuna ait bir savaş helikopterinin de bazı festival katılımcılarını vurduğunu gösteriyor. Polise göre festivalde 364 kişi öldürüldü.” (AA)