Biden duyurdu: Anlaşma yakın

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas’ın elinde tuttuğu rehinelerle ilgili “anlaşmanın yakın olduğuna inandığını” söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ederken ABD Başkanı Biden'dan kritik bir rehine açıklaması geldi.

Biden, Hamas tarafından rehin tutulan kişilerle ilgili anlaşmanın yakın olduğuna inandığını belirtti.

İsrail ile 7 Ekim'den beri çatışan Hamas, sık sık elinde tuttuğu rehinelerle ilgili bir anlaşma yapılması gerektiğini gündeme getiriyor. Örgüt, bu anlaşmanın ateşkesi de içermesi gerektiğini belirtirken Tel Aviv, böyle bir anlaşmaya şiddetle karşı çıkıyor.

Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer, Hamas yok olana kadar savaşın devam edeceğini belirterek bir ateşkesi reddediyor. Bu sırada İsrail içinde de tansiyon yükseliyor. Aileleri esir alınan kişiler ve onlara destek verenler sık sık bir anlaşma yapılması için eylem düzenliyor.

Hamas’ın elinde 239 İsrailli rehine olduğu ifade ediliyor. Ancak örgüt, “İsrail’in saldırılarında bazı esirlerin öldüğünü” iddia eden açıklamalar yapmaya devam ediyor. (REUTERS-SÖZCÜ)

İlginizi Çekebilir İsrailli rehinelerin aileleri Kudüs'e yürüyor