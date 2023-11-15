Binlerce kişi ‘ateşkes’ dedi, parlamento reddetti
İngiltere Parlamentosu önünde toplanan binlerce kişi, hükümeti Gazze'de ateşkes çağrısı yapmaya davet eden önergenin oylaması öncesinde milletvekillerine 'evet' oyu kullanma çağrısı yaptı. Parlamentoda yapılan oylamada önerge reddedildi.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının davetiyle İngiltere Parlamentosu binası önünde toplanan binlerce kişi, Filistin lehine sloganlar atarak acil ateşkes çağrısında bulundu.
Parlamento önünde kurulan platformdan eyleme katılanlara seslenen Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Başkanı Ben Jamal, Gazze’de yakınlarını kaybetmiş 3 PSC üyesinin bugün milletvekilleriyle görüştüğünü söyledi.
Üyelerin milletvekillerine ölenler adına ve gelecek günlerde öldürülebilecekler adına seslendiğini kaydeden Jamal, “Ateşkes önergesine ‘hayır’ oyu verecek milletvekillerinin ahlaki zayıflığını tarif edecek cümle bulamıyorum” dedi.
REDDEDİLDİ
Eylemden kısa bir süre sonra İngiltere Parlamentosu, Gazze’de acil ateşkes çağrısı yapan önergeyi 125’e karşı 293 oyla reddetti.
Öte yandan, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer da Gazze’deki sivil kayıpların boyutuna ve insani aralara vurgu yapan, ancak ateşkesi desteklemekten kaçınan kendi partisinin değişiklik önergesini sundu.
İşçi Partisi’nin önergesi de milletvekillerinin 183’e karşı 290 oyuyla reddedildi.
Böylelikle, İngiltere Parlamentosu ateşkes çağrısı yapan ve insani yardım için ara verilmesini isteyen önergelerin ikisini de reddetti. (AA)