Birleşmiş Milletler: Gazze’deki ofisimiz bombalandı, ölü ve yaralılar var

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gazze'deki ofislerinin bombalandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İsrail’in 7 Ekim’den beri Gazze’de sivillere yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) bir açıklama geldi.

UNDP’den yapılan açıklamada, “UNDP, Gazze’deki Birleşmiş Milletler yerleşkesinin bombalandığına dair ilk raporlardan derin üzüntü duymaktadır. Bombardımanın önemli sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açtığı bildiriliyor. 6 Kasım’da UNDP, sığınma arayan birkaç yüz kişinin yerleşkeye girdiğini bildirdi ve bu sayının o zamandan beri önemli ölçüde arttığına dair göstergeler var. Bu çatışmanın ortasında kalan sivillere yönelik süregelen ölüm ve yaralanma trajedisi kabul edilemez ve durdurulmalıdır. Sivillere, sivil altyapıya ve BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterilmeli ve bunlar korunmalıdır. Ayrımcılık, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dâhil olmak üzere uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli ve bu hukuka riayet edilmelidir” denildi.

UNDP YÖNETİCİSİ STEINER: BU HER AÇIDAN YANLIŞ

UNDP Yöneticisi Achim Steiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gazze’deki UNDP ofisi dün gece bombalandı ve yerleşkemizde sığınanlar arasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bu her açıdan yanlıştır. Siviller, sivil altyapı ve BM tesislerinin dokunulmazlığı her zaman korunmalıdır” dedi.

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