Blinken’dan bir ‘sürpriz’ ziyaret daha

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak'a yaptığı sürpriz ziyarette “Biz, İran ile karşılaşma istemiyoruz ancak güçlerimiz veya sivil vatandaşlarımızın korunması için her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

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Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’i Hükümet Sarayı’nda kabul etti.

Görüşmede Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı ve oradaki çatışmaların yayılmaması gerektiği değerlendirildi.

İnsani durumun kötü olduğu Filistin’e gıda, su ve tıbbi yardımların gönderilmesi meselesinin de masaya yatırıldığı görüşmede, Sudani’nin “ülkesinin Gazze’ye yönelik Siyonist saldırıları kabul etmediği” ve “acil ateşkesin yapılması yönündeki tutumunu yinelediği” aktarıldı.

Daha sonra ABD Bağdat Büyükelçiliği’nde basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı, “Irak Başbakanı ile iyi ve şeffaf görüşme gerçekleştirdim. Iraklı yetkililerle güvenlik durumunu de ele aldık” dedi.

“HER YOLA BAŞVURACAĞIZ”

İran yanlısı Şii milislerin Gazze savaşını ABD’ye yönelik istismar etmemeleri gerektiğini ifade eden Blinken, şunları aktardı:

“Vatandaşlarımızın güvenliğini korumak için her türlü yola başvuracağız. Biz, İran ile karşılaşma istemiyoruz ancak güçlerimiz veya sivil vatandaşlarımızın korunması için her şeyi yapacağız. Irak Başbakanı Sudani, güçlerimiz ve vatandaşlarımızı hedef alan saldırıları kınadığını açık şekilde ifade etti ve bunun tekrarlanmaması için çabasını anlattı. Müttefiklerimize ve ortaklarımıza Gazze’deki çatışmanın hiçbir bölgeye genişlememesi gerektiğini söylüyoruz.”

“HERKES ATEŞKESTEN YANA”

Blinken, İsrail’in ateşkesi kabul etmemesi konusunda gerekçeleri olduğunu ifade ederek, tam ateşkes konusunda görüş farklılıkları olduğunu ancak herkesin bu ateşkesten yana olduğunu dile getirdi.

Gazze’de insani ateşkes konusunda çabaların sürdüğünü aktaran Blinken, bunun Hamas’ın elinde tutuklu bulunan rehinelerin salıverilmesinde iyi bir fırsat olacağını kaydetti.

SÜRPRİZ ZİYARETLER

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bağdat öncesi Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria’ya “sürpriz” bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü.

Bliken’ın Irak ziyareti de sürpriz olarak değerlendirildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Blinken’ın bugün ve yarın Türkiye’de olacağını söylemişti. (AA)