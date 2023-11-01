BM Direktörü, ‘Gazze’de başarısız olduk’ deyip istifa etti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, BM'nin Gazze'de başarısız olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, Yüksek Komiser Volker Turk’e hitaben gönderdiği mektubunda, Gazze’de yaşananların bir soykırım olduğunu ve BM’nin başarısız olduğunu ifade etti.

Görevinden ayrılacağını vurgulayan Mokhiber, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını önlemeye örgütün gücünün yetmediğini ve başarısız olduklarını ifade ederek Gazze’de yaşananları ‘soykırım’ olarak niteledi.

Mokhiber, “Bir kez daha gözlerimizin önünde bir soykırımın yaşandığını görüyoruz ve hizmet ettiğimiz BM, bunu durdurma konusunda güçsüz görünüyor. Bu ders kitaplarında okutulacak bir soykırım vakası” diyerek ABD, İngiltere ve Batı ülkelerini bu soykırıma destek vermekle suçladı. (DHA)