BM: Gazze’de öldürülenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuk

Birleşmiş Milletler kuruluşları, Gazze’de İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 67’sinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu duyurdu.

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BM Fonu (UNFPA), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze’deki gelişmelere ilişkin ortak açıklama yaptı.

“HASTANELER ALTÜST”

Bombardımanların sağlık tesislerine büyük zarar verdiği işaret edilen açıklamada, su ve elektrik kesintileri, kısıtlı gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle kadın doğum, yeni doğan ve çocuk bakım servislerinin altüst olduğu ifade edildi.

50 BİN HAMİLE VAR

Açıklamada, halihazırda Gazze’de 50 bin hamile kadının bulunduğu belirtilirken 14 hastane ve 45 sağlık merkezinin kapanmasıyla bazı kadınların barınak, ev veya enkazlar arasında doğum yaptığı kaydedildi.

“YENİ DOĞANLARIN HAYATI PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI”

Yeterli bakım olmadığı için gebelikte anne ölümlerinde artış beklendiği aktarılan açıklamada, “Yeni doğanların hayatı pamuk ipliğine bağlı. Eğer hastanelerin yakıtı tükenirse, kuvöz ve diğer tıbbi teçhizatlar çalışamayacağı için, yoğun bakım ve yeni doğan bakımına muhtaç 130 prematüre bebeğin hayatı tehlikeye girer.” uyarısında bulunuldu.

“ÖLDÜRÜLENLERDEN BAZILARI BİRKAÇ AYLIK BEBEKLER”

Açıklamada, Gazze Şeridi’nde 2 bin 326 kadın ve 3 bin 760 çocuğun öldürüldüğü, bunun tüm can kayıplarının yüzde 67’sine tekabül ettiği bildirilirken “Bu her gün 420 çocuğun öldürüldüğü ya da yaralandığı anlamına geliyor. Bunlardan bazıları sadece birkaç aylık bebekler” ifadesi kullanıldı.

Acilen çatışmaya insani ara verilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, siviller ve özellikle çocukların uluslararası insancıl hukuk uyarınca korunması gerektiği vurgulandı. (AA)