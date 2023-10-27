BM Genel Sekreteri’nden Gazze çağrısı: Bu bir kader anı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’deki duruma dikkati çekerek "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor” dedi.

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BM Genel Sekreteri Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in şiddetli saldırılarına maruz kalmaya devam eden Gazze için “Sefalet her geçen dakika artıyor. Köklü bir değişiklik olmadığı takdirde Gazze halkı, eşi benzeri görülmemiş bir çığ gibi büyüyen insani acıyla karşı karşıya kalacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Gazze’deki insani krize işaret eden Guterres, “Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor” ifadesine yer verdi.

Guterres, İsrail’in bombalaması yoğunlaştıkça Gazze’deki insani durumun daha da kötüleştiğini, ihtiyaçların giderek “daha kritik ve devasa hale geldiğini” vurgulayarak, “Gazze’deki insani sistem, 2 milyondan fazla sivil için hayal edilemeyecek sonuçlar doğuracak şekilde topyekün bir çöküşle karşı karşıya” yorumunu yaptı.

REFAH SINIR KAPISI İÇİN ÇAĞRI

BM Genel Sekreteri, çatışmaların başlaması öncesinde günde yaklaşık 500 kamyon yardımın girdiği Gazze’ye son günlerde, “ihtiyaçların çok daha fazla olmasına rağmen” sadece 12 kamyonun girişine izin verildiğini aktardı.

Guterres, girişine izin verilen malzemeler arasında BM operasyonlarına yönelik yakıtın bulunmadığını, bu yakıtın aynı zamanda hastaneler, su arıtma tesisleri, gıda üretimi ve yardım dağıtımı için gerekli olduğunu vurguladı.

“İçinde bulunduğumuz umutsuz ve dramatik durum göz önüne alındığında, yardımın gidişatında acil ve temel bir değişiklik yapılmadan BM, Gazze’ye yardım sağlamaya devam edemeyecek.” ifadesini kullanan Genel Sekreter, Refah geçiş noktasından çok daha fazla kamyonun geçmesinin sağlanması için çağrı yaptı.

Guterres, “Çatışmalara insani bir ara verilmesi yönünde artan küresel fikir birliğini memnuniyetle karşılıyorum. İnsani ateşkes, tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve hayat kurtaran malzemelerin ihtiyaç duyulan ölçekte ulaştırılması çağrımı yineliyorum” ifadesini kullandı. (AA)

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