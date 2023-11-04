BM Genel Sekreteri Guterres: Dehşete düştüm

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıdan dolayı "dehşete düştüğünü" belirtti.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, yaptığı açıklamada, “Gazze’de Şifa Hastanesi’nin önünde bir ambulans konvoyuna düzenlenen saldırı haberi beni dehşete düşürdü. Hastanenin dışındaki sokağa saçılmış cesetlerin görüntüleri yürek parçalayıcı” ifadelerini kullandı.

“ARTIK DURMALI”

Yaklaşık bir aydır Gazze’de aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu sivillerin kuşatılarak öldürüldüğünü, evlerinin bombalandığını ve yardımların engellendiğine işaret eden Guterres, “Bu artık durmalı” dedi.

BM Genel Sekreteri, Gazze’de insani durumun “korkunç” olduğunu, tüm halkın travma yaşadığını ve hiçbir yerin güvenli olmadığını vurgulayarak, insani ateşkes yapılması çağrısını yineledi.

Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini de tekrarlayan Guterres, nüfus sahibi ülkeleri, savaş hukukuna uyulmasını sağlamak ve çatışmanın tüm bölgeyi saracak şekilde yayılmasını önlemek için çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti.

DSÖ: KINIYORUZ

Dünya Sağlık Örgütü de “Gazze’de 3 Kasım’da Kudüs, Endonezya ve Şifa hastaneleri yakınlarına düzenlenen saldırıları kınıyoruz” açıklamasında bulundu. (AA)