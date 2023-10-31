BM: Ukrayna’da 9 bin 900 sivil öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana 9 bin 900 sivilin öldürüldüğünü, 10 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

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BM Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna’daki gelişmeler ele alındı. Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham, Ukrayna’da insani yardım ihtiyacının çok büyük olduğuna dikkati çekti.

Rajasingham, Ukrayna’da yaklaşık 18 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu, bunun da toplumun yaklaşık yüzde 40’ına tekabül ettiğini kaydetti. 10 milyon kişinin ülke içinde ve dışında yerinden edildiğini aktaran Rajasingham, son bilgilere göre 9 bin 900 sivilin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

“SAVAŞ ÇOK TEHLİKELİ BİR HAL ALDI”

Rajasingham, gerçek rakamların ise daha yüksek olabileceği uyarısında bulunarak, “Savaş devam ettikçe, insani yardım örgütleri için ortam çok daha tehlikeli bir hal aldı. Savaşın başlangıcından bu yana 14 insani yardım çalışanı öldürüldü.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana sağlık tesislerine yönelik 1300 saldırı gerçekleştiğini aktaran Rajasingham, 111 sağlık çalışanı ve hastanın öldürüldüğünü kaydetti. (AA)

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