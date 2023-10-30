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BM’den Libya kararı: 1 sene uzatıldı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki BM misyonunun (UNSMIL) görev süresini 1 yıl daha uzattı.

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BM’den Libya kararı: 1 sene uzatıldı

BM Güvenlik Konseyi, New York’taki merkezinde düzenlediği oylamada, UNSMIL’in görev süresini 31 Ekim 2024’e kadar uzatma kararı aldı. Karar, 15 üyeli konseyin tüm üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

UNSMIL, Libya’daki siyasi geçiş sürecini desteklemek ve ülkedeki istikrarı sağlamak için 2011 yılında kurulmuştu. Misyon, Libya’daki askeri güçler ve ekonomik kurumlardaki bölünmüşlüğe son vermek için çalışıyor ve çatışan taraflar arasında arabuluculuk görevi yürütüyor. (AA)

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