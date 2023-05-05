BM’den Sudan çağrısı: Mültecilere kapıları kapamayın

BM Mülteci Ajansı hükümetlere, Sudan'dan kaçan mültecileri ülkelerine geri göndermemeleri çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHCR) hükümetlere, Sudan’dan kaçan insanları topraklarına kabul etmeleri ve bu kişileri çatışmaların yoğun olarak sürdüğü Sudan’a geri göndermemeleri çağrısında bulundu.

UNHCR Uluslararası Koruma Yöneticisi Elizabeth Tan Cenevre’deki basın toplantısında, “Hükümetlere, Sudan’da süren çatışmalar sebebiyle kimseyi Sudan’a geri göndermemeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu uyarı Sudan vatandaşları, yabancı vatandaşlar, Sudan’da sığınan mülteciler, devletsiz kişiler ve pasaport ya da kimlik belgesi olmayan kişiler için de geçerli” dedi.

Tan, Sudan’dan Mısır’a geçiş sağlanan sınır bölgesinde bekleyen kalabalıklar birikse de Sudan’dan kaçan kişilerin komşu ülkelere girişine izin verilmediğine yönelik bir işaret olmadığını ekledi.

Sudan ordusu ile ordunun ülke yönetimini paylaştığı Hızlı Destek Güçleri (RSF) adlı paramiliter grup arasında nisan ayında başlayan çatışmalar sebebiyle, BM’nin son açıkladığı rakamlara göre 100 bin kişi komşu ülkelere kaçmak zorunda kalmıştı. Nüfusun neredeyse üçte birinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu ülkedeki çatışmalarda yardım malzemelerinin sevkiyatı da aksadı. (Reuters)

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