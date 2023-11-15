BMGK’da Gazze oylaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze’deki insani durumla ilgili karar tasarısını oylamaya hazırlanıyor. Konseye sunulan 4 tasarının veto edilmesinin ardından bugün oylanma ihtimali olan bu tasarıda “çatışmalara insani ara” verilmesi talep ediliyor.

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Malta’nın sunucusu olduğu karar tasarısının bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) acil olarak düzenlenecek Gazze oturumunda 15 üyeli konseyin oylamasına sunulma ihtimali bulunuyor.

İNSANİ ARA VE KORİDOR TALEBİ

Karar tasarısında insani ateşkes yerine “çatışmalara insani ara” verilmesi ve uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde Gazze Şeridi’nde koridorlar oluşturulması talep ediliyor.

HAMAS’A ÇAĞRI YAPILACAK

Hamas tarafından öncelikle çocuklar olacak şekilde tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yapılan karar tasarısında, Gazze’deki sivil halkın temel ihtiyaçlarının tedarik edilmesinin engellenmesine son verilmesi isteniyor.

Karar tasarısında söz konusu uygulamaların özellikle çocuklar üzerinde büyük yük oluşturduğuna işaret edilirken, yardımların çocukların ve tüm toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlanması gerektiği vurgulanıyor.

Koordinasyon ve önden bilgilendirmenin önemi dile getirilen karar tasarısında, özellikle BM ile çocuklar, hastalar ve personelin hareketi konusunda iletişim içinde olunması talep ediliyor.

Karar tasarısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kararın uygulanmasıyla ilgili BMGK’ya bilgi sağlaması isteniyor.

Çocuklar konusuna öncelik vermesiyle tanınan geçici BMGK üyesi Malta’nın, oylamaya sunacağı karar tasarısında da çocuklara vurgu yaptığı görülüyor.

Tasarıda Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısı ya da İsrail’in sebep olduğu sivil ölümlere değinilmiyor.

4 KERE VETO EDİLDİ

Gazze’deki insani durumla ilgili BMGK, 7 Ekim’in ardından 4 karar tasarısını ele aldı.

İlk olarak Rusya’nın 17 Ekim’de sunduğu ve “insani ateşkes” talep edilen karar tasarısına ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya ‘hayır’ oyu kullanmıştı.

Bunun ardından Brezilya’nın “çatışmalara ara verilmesini” talep eden karar tasarısı, 18 Ekim’de ABD tarafından veto edilmişti.

Daha sonra 26 Ekim’de “ülkelerin meşru müdafaa hakkına” değinen ABD tasarısı Rusya ve Çin tarafından, aynı gün Rusya’nın insani ateşkes çağrısı ihtiva eden karar tasarısı da ABD ve İngiltere tarafından veto edilmişti.

Karar tasarıları geçmese de, 193 üyeli BM Genel Kurulu’nda, 121 ülke Gazze’de insani ateşkes çağrısı yapılan tasarıya “evet” oyu vermişti. (AA)