Brezilya’dan kaçan eski devlet başkanı fast food zincirinde ortaya çıktı

2019-2022 arasında Brezilya'yı yönettikten sonra son seçimleri kaybeden aşırı sağcı lider Jair Bolsonaro, ülkeden kaçarak ABD'ye gitmişti. Selefinin yemin törenine katılmayan Bolsonaro ABD'deki bir kızarmış tavuk fast food zincirinde yemek yerken görüntülendi.

Sozcu.com.tr

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Brezilya’yı demir yumrukla yönettikten sonra geçen yıl yapılan seçimleri kaybeden eski devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun Orlando’daki bir fast food zincirinde çekilmiş fotoğrafı gündem oldu.

Türkiye’de de şubeleri bulunan bir kızarmış tavuk zincirine giden ve kızarmış tavuk yiyen Bolsonaro’nun görüntüleri sosyal medyada gündemden düşmüyor.

Görev süresinde aldığı kararlar dolayısıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, ABD’nin eski başkanı Donald Trump ile yakın ilişki kurmuştu. Trump da Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra Florida’da yaşamaya başlamıştı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraf ve videolarda bölgede yaşayan bazı ABD’lilerin Bolsonaro’ya destek mesajı verdiği ve tokalaşarak alkışladığı görülüyor.

Bolsonaro’nun ünlü sporcu Jose Aldo da Silva’nın Orlando’daki lüks evinde kaldığı açıklandı.

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