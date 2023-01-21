Burkina Faso’da Fransa karşıtları sokağa çıktı

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da yüzlerce kişi Fransa karşıtı eylem düzenledi.

Sozcu.com.tr

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Afrika Liderleri Kolektifinin (CLP) çağrısıyla Vagadugu’daki Millet Meydanı’nda toplanan eylemciler, Fransa’nın ülkedeki askerlerini çekmesini ve Fransa’nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade’ın ülkeden ayrılmasını talep etti.

Göstericilerden CLP üyesi Moumini Boly, Burkina Faso’nun ekonomik, siyasi ve kültürel bağımsızlığını yeniden kazanmaya kararlı olduğunu söyledi. Boly, “Fransa’nın ve Fransız askerlerinin Burkina Faso’dan ayrılmasını istiyoruz. Bağımsız olmak ve başka partnerlerle işbirliği istiyoruz.” dedi.

Burkina Faso hükümeti, aralık sonunda Fransa’dan, Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade’ın görevden alınmasını ve yerine başka bir ismin gelmesini talep etmişti. Hükümet, Hallade’ın artık güvenilir bir muhatap olmadığını belirterek, kendisiyle çalışmak istemediklerini ifade etmişti.

Fransız Büyükelçinin Burkina Faso’dan ayrılıp ayrılmadığı ise hala bilinmiyor.

Burkina Faso’da 30 Eylül 2022’de yaşanan askeri darbenin ardından devrik lider Paul-Henri Damiba’nın Fransa Büyükelçiliğine sığındığı iddiaları sokakları karıştırmıştı. İddiaların ardından Fransa Büyükelçiliği etrafında toplanan göstericiler, Fransa karşıtı sloganlar atarak binaya girmeye çalışmıştı. Elçiliğe giremeyen göstericiler, binanın giriş kısmını ateşe vermişti.

Fransa Büyükelçiliği, o tarihten bu yana halkın girişine kapatılırken etrafındaki güvenlik önlemleri artırılmıştı.

18 Kasım 2022’de düzenlenen gösteride de büyükelçilik önünde toplanan protestocular, Fransa karşıtı sloganlar atmış, elçilik binasına taş ve sopalarla saldırmaya çalışmıştı. (AA)