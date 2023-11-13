Çöken tünelde sıkışan 40 işçi için zamanla yarış

Hindistan'da tünelin çökmesi sonucu saatlerdir mahsur kalan işçiler için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde, dün yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan en az 40 işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bir eyalet yetkilisi, enkazda 40 işçinin mahsur kaldığının düşünüldüğünü, boru aracılığıyla işçilere oksijen ve yiyecek tedariki yapıldığını ifade etti. Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkili, enkaz kaldırma çalışmalarının da sürdüğü bilgisini paylaştı.

ANI’nin haberine göre ise Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami olay yerini ziyareti sırasında, “Kurtarma operasyonu ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ediyor. Gıda malzemesi tedariki sağlandı. Uzmanlarla görüşüyoruz ve soruşturma sürüyor. Önceliğimiz herkesin güvenli şekilde kurtarılması” dedi. (AA)