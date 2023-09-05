Covid testi pozitif çıktı
ABD Başkanı Biden'ın eşinin Covid-19 testi "pozitif" çıktı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın Covid-19 testinin “pozitif” çıktığı, Biden’ın testinin ise “negatif” olduğu bildirildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Jill Biden’ın Covid-19 testinin “pozitif” sonuç verdiğini belirtti.
Başkan Biden’ın test sonucunun ise “negatif” olduğunu aktaran Jean-Pierre, “Başkan, düzenli aralıklarla test olacak ve belirtiler için izlenecek.” ifadesini kullandı. Joe Biden, 21 Temmuz 2022’de Covid-19’a yakalanmıştı. (AA)