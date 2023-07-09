Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Erdoğan ile Biden'ın görüşmesinde Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci ele alındı.

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İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü.

Görüşmede Ukrayna’nın NATO’daki konumu, İsveç’in NATO üyeliği, F-16’ların teslimi, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci ele alındı. Erdoğan, görüşmede İsveç’te terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin F-16 talebinin İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını kaydetti. Erdoğan ayrıca, Biden ile görüşmesinde Avrupa Birliğine tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden’a Vilnius Zirvesi’nde AB’nin önde gelen ülkelerinin ve liderliğinin Türkiye’nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti.

BIDEN’DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Biden, CNN'den Fareed Zakaria'ya açıklamalarda bulunmuştu. Röportajda Türkiye ile ilişkilere de değinen Biden, İsveç’in NATO üyelik başvurusuna da değinerek bu ülkenin İttifak’a en yakın zamanda katılacağına inandığını söylemişti.

Türkiye’nin ve Yunanistan’ın F-16 modernizasyonu talebine işaret eden Biden, “Türkiye, F-16’ların modernizasyonunu istiyor. Ayrıca Yunanistan Başbakanı (Kiryakos Miçotakis) da yardım istiyor. Ben, açıkçası Türkiye ve Yunanistan’ı askeri kapasite açısından güçlendirdiğimiz ve İsveç’i NATO’ya kabul ettiğimiz bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyorum. Ancak bu süreç henüz bitmedi.” demişti.

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