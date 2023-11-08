Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ zaferini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 3. yılı dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ zaferini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kardeş Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü yürekten tebrik ediyor, Karabağ’ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk ve Azerbaycan bayrağı emojilerine de yer verdi.

Karabağ’da ateşkes ihlal edildi: Rusya-Azerbaycan devriyesine ateş açıldıİlginizi ÇekebilirKarabağ’da ateşkes ihlal edildi: Rusya-Azerbaycan devriyesine ateş açıldıBM açıkladı: Karabağ’da Ermeni sivillere şiddet uygulanmadıİlginizi ÇekebilirBM açıkladı: Karabağ’da Ermeni sivillere şiddet uygulanmadı