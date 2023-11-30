Dakikalar kala açıklandı… Gazze’de ateşkes kararı

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki geçici ateşkesin uzatıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki “insani aranın” bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada bu aranın uzatıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “insani aranın” kaç günlüğüne uzatıldığı bilgisine ise yer verilmedi. Açıklamada, “Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek.” ifadesine yer verildi.

Öte yandan Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “insani aranın” bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da “insani aranın” uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

Hamas, daha önce, 7 İsrailli kadın ve çocuk esir ile bombalama sırasında öldürülen 3 esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında “insani arayı” bir gün daha uzatma teklifini İsrail’in reddettiğini açıklamıştı. (AA)