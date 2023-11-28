Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika’da görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de Stoltenberg ile bir araya geldi.

Hakan Fidan, Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Bakanımız Hakan Fidan, Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ele alındı” ifadeleri yer aldı. (AJANSLAR)