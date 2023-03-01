Döner fiyatları 200 TL’ye çıkınca Almanya’dan resmi açıklama geldi

Almanya'da döner kebap krizi büyüyor...

Sozcu.com.tr

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Misafir işçilerin gidişiyle birlikte zaman içinde Almanya’nın resmi yemeklerinden biri haline gelen döner kebap ülkede tartışılmaya devam ediyor…

Almanya’da son dönemde bir porsiyon dönerin fiyatının 10 euroya (yaklaşık 200 TL) çıkması ülkede büyük bir kriz yarattı. Birçok farklı sebepten dönerin fiyatının artması kamuoyundan da tepki çekerken, Alman hükümeti resmi Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Yapılan paylaşımda, “Neden döner kebap bu kadar pahalı diye sorular geliyor. Size bunun sebeplerini ve nasıl bunları engellemeye çalıştığımızı anlatacağız” dendi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve kabinesinin sosyal medya yönetim ekibi Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın gıda ve enerji fiyatlarını artırmasının büyük bir etkisi olduğu belirtilirken, dükkan kiraları, kurye ücretlerinin ve maaşların artmasının da etkili olduğu belirtildi.

Scholz’un ekibi tarafından yapılan açıklamada ise, “Federal hükümet küçük işletmelere enerji fiyatlarında indirimler yaptı. Bunlar arasında kebapçılar da var. Destek paketi hepinizi kapsıyor” denildi.

Fakat bu paylaşım üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, “Fakat bu soruya cevap vermediniz. Böyle yanıt mı olur” diye sorarken bir kullanıcı da, “Yani sonuç olarak bu yaptıklarınız sebebiyle kebap daha mı ucuz olacak” dedi.

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