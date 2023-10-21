DSÖ, İsrail’in Kudüs Hastanesi’nin tahliyesini istemesine tepkili

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin tahliye edilmesini istemesine tepki gösterdi.

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kudüs Hastanesinin tahliyesinin istenmesiyle ilgili rahatsız edici haberler aldıklarını belirtti.

Ghebreyesus, “DSÖ’nün defalarca vurguladığı gibi aşırı kalabalık olan bu hastanelerin hastaları güvenli bir şekilde tahliye etmesi mümkün değil. Hastanelerin hayat kurtarma işlevlerini yerine getirmelerine izin verilmeli. Hastanelerin korunması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

DSÖ’nün Doğu Akdeniz Bölge Ofisi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kudüs Hastanesinin tahliyesinin istemesine dair endişe verici haberlerin olduğu belirtildi.

Paylaşımda, “Hastane içinde hasta ve yaralılar ile sağlık çalışanları var. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce kişi de hastanenin bulunduğu alanda sığınacak yer arıyor. Sağlık hizmetlerinin kutsallığına her zaman saygı gösterilmeli.” ifadeleri yer aldı.

– İsrail, Kudüs Hastanesi’nin derhal boşaltılmasını istedi

İsrail’in abluka altındaki Gazze’nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesinin “bombalamaya hazırlık olarak” derhal boşaltılmasını istediği bildirilmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail işgal güçlerinden Gazze’nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi’nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı” belirtilmişti.

Açıklamada, “İsrail ordusunun, 400’den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi’nin acilen boşaltılmasını istediği” kaydedilmişti.

İsrail’in derhal boşaltılmasını istediği Kudüs Hastanesi’nin yönetimi ve sağlık personeli hastaneyi tahliye etmeyi reddederken, Hamas’a bağlı hükümet, ikinci bir hastane katliamı konusunda uyarmıştı.

Hamas’a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf AA muhabirine, Kudüs Hastanesi yönetimi ve sağlık personelinin, hasta ve yaralıların taşınmasının zorluğundan dolayı hastanenin tahliye edilmesini kabul etmediğini söylemişti.

Filistin’den uluslararası topluma, Kudüs Hastanesi’nin bombalanmaması için harekete geçme çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’nin güneyindeki Kudüs Hastanesi’nde, “yeni bir hastane trajedisi” yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail’in, “Kudüs Hastanesi’nin acilen boşaltılmasını istemesinin” ardından yaptığı yazılı açıklamayla uluslararası topluma seslendi.

Kudüs Hastanesi’nin, halihazırda 400 hastaya ve İsrail’in saldırılarından kaçarak buraya sığınan yaklaşık 12 bin sivile ev sahipliği yaptığını kaydeden Keyle, İsrail makamlarının, Filistin Kızılayına, hastanenin boşaltılması ihtarında bulunduğunu hatırlattı.

Keyle, “Uluslararası toplum, yaklaşık 500 Filistinlinin öldürüldüğü “El-Ehli Baptist Hastanesi’ndeki trajedinin benzerinin yaşanmaması için süratle harekete geçmelidir.” ifadesini kullandı.

İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne 17 Ekim’de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı. (AA)