Dünya Sağlık Örgütü: Gazze’de sağlık sistemi yeniden tesis edilmeli
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de yaşanan insanlık dramıyla ilgili açıklamada bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Margaret Harris, Gazze’deki sağlık sisteminin hızlı bir şekilde yeniden tesis edilmemesi durumunda bombardımana kıyasla hastalık nedeniyle ölen insan sayısının daha fazla olabileceğini söyledi.
Harris, “Nihayetinde, sağlık sistemini onaramazsak hastalık nedeniyle ölen kişi sayısının bombardıman nedeniyle ölenlerden daha fazla olduğunu göreceğiz” dedi.
Harris, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Şifa Hastanesi’nde yaşananları “trajedi” olarak nitelendirdi ve hastanedeki bazı sağlık çalışanlarının İsrail kuvvetleri tarafından alıkoyulmalarından endişe duyduğunu ifade etti.