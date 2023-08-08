Dünya şampiyonu patenci birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü

Eski bir dünya paten şampiyonunun, Kolombiya'daki apartman dairesinde nişanlısı tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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60 yaşındaki Luz Mery Tristán, Kolombiya polisinin aile içi bir anlaşmazlık olayına dahil olmasının ardından cumartesi günü evinde ölü bulundu.

Polisler, beş çocuk annesi Tristán’ı vururken kullandığı silahı tutan 58 yaşındaki erkek arkadaşı Andrés Ricci’yi tutukladı.

Yetkililer, Ricci’nin tutuklandığı sırada alkolün etkisi altında olduğunu söylediler. Ayrıca kardiyovasküler bir rahatsızlık geçirdi ve yerel bir tıbbi tesise götürüldü.

Pazar günü düzenlenen sanal duruşma sırasında Ricci, Tristán’ı öldürdüğünü itiraf etti. Ricci, kadın cinayeti, kaçakçılık ve yasadışı ateşli silah bulundurma da dahil olmak üzere üç suçlamayla daha karşı karşıya.

Polis, Tristán’ın evini aradı ve Ricci’ye ait altı silaha el koydu. Ünlü patencinin, ekim ayında evleneceği Tristán ile birlikte yaşayıp yaşamadığı ise bilinmiyor.

LUZ MERY TRISTÀN KİMDİR?

Tristán, 1990 yılında Kolombiya, Bello’daki Inline Sürat Pateni Dünya Şampiyonası’nda 5.000 metrelik yarışmada altın madalya kazanan ilk Kolombiyalı olarak ün kazandı.

Ayrıca Indiana’daki 1987 Pan American Games’te 5.000 metre yarışında altın ve bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Bundan önce, 1986 Tour de France’da yarışan bir takımın parçasıydı.

“Altın tekerlek öncüsü” olarak bilinen Tristán, 19 uluslararası şampiyonluk başarısı ile tanınıyor.

2006 yılında geleceğin paten şampiyonları Daniela Mendoza, Rommy Muñoz, Sebastián Garcés ve Johana Viveros’un yetiştirildiği Luz Mery Tristán Spor Merkezi’ni açtı. Elías del Valle, Tristán’ı “Kolombiya pateninin simgesi” olarak nitelendirdi.



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