Düşünce kuruluşundan demokrasi raporu: Türkiye hakkında çarpıcı yorum

Merkezi İsveç'te bulunan Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü (IDEA) yayınladığı raporda dünya ülkelerinin yarısının, kusurlu seçimlerden ifade ve toplanma özgürlüğü gibi kısıtlanmış haklara kadar uzanan demokratik gerileme yaşadığını söyledi. Türkiye ile ilgili de yorumlar yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Stockholm merkezli Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü, yıllık raporunu yayınladı. Raporda, dünya ülkelerinin yarısının demokratik gerileme yaşadığı tespit edildi.

Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü (IDEA) yıllık raporunda, 2022’nin, net düşüş gösteren ülkelerin net ilerleme kaydedenlerden fazla olduğu art arda altıncı yıl olduğunu ve kayıtların başladığı 1975’ten bu yana en uzun düşüşün yaşandığını belirtti.

IDEA Genel Sekreteri Kevin Casas-Zamora raporda, “Kısacası, demokrasinin başı hala dertte, en iyi ihtimalle durgun ve birçok yerde düşüşte” dedi.

Düşünce kuruluşu seçimler, parlamentolar ve bağımsız mahkemeler gibi demokratik koruma kalkanlarının zayıflamasının hukukun üstünlüğünün korunması ve politikacılardan hesap sorulmasında sorunlara yol açtığını belirtti.



“Ancak yasama gibi resmi kurumlarımızın çoğu zayıflarken, gazetecilerden seçim organizatörlerine ve yolsuzlukla mücadele komiserlerine kadar bu daha gayri resmi denge ve denetleme mekanizmalarının otoriter ve popülist eğilimlerle başarılı bir şekilde mücadele edebileceğine dair umut var” dedi.

IDEA, bu düşüşün hayat pahalılığı krizi, iklim değişikliği ve Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ve bunun da birçok seçilmiş lider için büyük zorluklar yarattığını söyledi.

Küresel Demokrasi Durumu Endekslerini 100’den fazla değişkene dayandıran IDEA, performansı kategorize etmek için Temsil, Haklar, Hukukun Üstünlüğü ve Katılım olmak üzere dört ana kategori kullanıyor.

IDEA, Avrupa’nın dünyanın en yüksek performanslı bölgesi olmaya devam ettiğini ancak Avusturya, Macaristan, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere birçok yerleşik demokraside demokratik performansın belirli göstergelerinde önemli düşüşler olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ GÖSTERGELERİ AVRUPA’NIN ALTINDA”

Ayrıca Azerbaycan, Belarus, Rusya ve Türkiye’nin Avrupa’nın geri kalanından uzaklaştığını ve çoğu demokrasi göstergesinde Avrupa ortalamasının oldukça altında performans gösterdiğini belirtti.

IDEA, Amerika kıtasındaki ülkelerin çoğunun güvenilir seçimler yapmayı başardığını ve El Salvador ve Guatemala gibi ülkelerin son zamanlarda performanslarında hızlı düşüşler yaşamalarına rağmen demokrasi kategorilerinde orta seviyede bir performansa sahip olmaya devam ettiklerini söyledi.

Bununla birlikte, düşünce kuruluşu, özellikle Afrika’da şaşırtıcı derecede yüksek siyasi katılım oranları ve azalan yolsuzluk seviyeleri ile bazı yeşil filizler olduğunu söyledi.

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