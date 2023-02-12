Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim’i kabul etti
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider olan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye’ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yi kabul etti.
Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bir araya geldi.
Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’yi ziyaret eden ilk lider oldu. (AA)