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Erdoğan, Yunan medyasına konuştu: Miçotakis’e seslendi

Seçime sayılı günler kala uluslararası medyada Türkiye'yle ilgili analiz ve yorumlar giderek ağırlık kazanırken, seçim yarışına giren adaylar da yabancı medyaya konuşmaya devam ediyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde Ankara'da Yunan medyasına konuştu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:54 - 12 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Erdoğan, Yunan medyasına konuştu: Miçotakis’e seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuştu…

Yunan gazetesine Ankara’da açıklamalarda bulunan Erdoğan, seçime hazırlanan Yunanistan’ın başbakanı Kiriakos Miçotakis’e de seslendi.

Erdoğan, “Yunanistan ile düşmanlıklarımızı rekabetimizi bir kenara bırakmalıyız çünkü bunlar iki ülkeye de zarar verdi. Yunanistan ve Türkiye’deki seçimlerin yeni bir çağın başlangıcı olmasını umut ediyorum” dedi.

Yunan gazetecinin, “Miçotakis’e bir mesajınız var mı” sorusu üzerine de Erdoğan dikkat çekici bir yanıt verdi. Erdoğan, “Miçotakis, bu sözlerimi not etmeli ve sözlerini tutmalı” dedi. Erdoğan, seçimden zaferle ayrılacağına inandığını söyleyerek, “Meydanlarda büyük kalabalıkların geldiği mitinglerde insanların tutkusunu görebiliyorsunuz” dedi.

Erdoğan seçimin ilk turda biteceğini de dile getirdi.

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