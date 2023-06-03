Erdoğan’a oy verenlere ‘Güle güle’ demişti… Hollandalı siyasetçiden yeni Türkiye mesajı

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, “Hollanda’da İslamofaşist Erdoğan’a oy veren Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye’ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!” ifadesiyle ilgili yeni bir mesaj paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Hollanda’nın aşırı sağcı siyasetçisi Geert Wilders, Erdoğan’ın ikinci tur cumhurbaşkanı seçimini kazanmasıyla ilgili geçen hafta paylaştığı mesaja Türkiye'den gelen yorumlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Özgürlük Partisi'nin lideri olan ve sık sık yaptığı ırkçı açıklamalarla tanınan Wilders, geçen hafta sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Hollanda'da yaşayan gurbetçilerin Erdoğan'a oy vermesini eleştirmişti. Geçmişte de Türkiye ve İslam karşıtı açıklamalarıyla büyük tepki çeken Wilders, “Hollanda'da İslamofaşist Erdoğan'a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!” ifadesini kullanmıştı.

Aşırı sağcı siyasetçi, bugün paylaştığı tweet'te de geçen haftaki mesajına gelen yorumlara yanıt verdi. Kendisiyle ilgili Türkçe bir haberi Twitter'da paylaşan Wilders, “Geçen hafta Hollanda’da İslamcı Erdogan'a oy veren Türklerin Türkiye’ye gönderilmesini önermiştim. Oylarının feci sonuçlarını KENDİLERİ DE yaşayabilsinler diye. Türkiye’deki Türklerden çok destek geldi. Aşağıdaki mesaj tek başına neredeyse 5 milyon kez görüntülendi” diye yazdı.

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