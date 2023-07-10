Erdoğan’ın AB üyeliği çıkışına dikkat çeken yorum: Bayrak emojisi kullandı

Yarın Litvanya'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda konuşan Erdoğan'a yanıt İsveç'in eski dışişleri bakanından geldi.

Sozcu.com.tr

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Yarın Litvanya’da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi için bugün Türkiye’den ayrılırken açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri gündem oldu…

Erdoğan bugün Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, “Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Ama Vilnius'ta da sesleneceğim. Önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, biz de Finlandiya'da olduğu gibi İsveç'in önünü açalım” demişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la görüşeceğini söyleyen Erdoğan “Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamalara Stoltenberg Ankara’nın AB üyeliğini desteklediğini ancak İsveç'in NATO'ya katılmak için gerekli koşulları zaten karşıladığını söyledi.

Stoltenberg’den sonra bir açıklama da Türkiye’nin AB üyeliğini yakından takip eden İsveç’in eski dışişleri bakanı Carl Bildt’ten geldi.

Bir dönem sık sık Türkiye’ye gelen ve Ankara ile ilgili açıklamalarda bulunan Bildt, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bildt, bol bol bayrak emojisi kullandığı paylaşımında Erdoğan’ın çağrısını değerlendirdi.

Bildt, “Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakereleri kolay gitmiyor. 2003’te başladı fakat son yıllarda Türkiye’nin gerekli adımları atmamasıyla durdu. Ayrıca çözülmeyen Kıbrıs konusu var ve bazı AB üyesi ülkelerin prensipleriyle anlaşılamaması da var. Fakat İsveç bunlardan biri olmadı” yorumunu yaptı.

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