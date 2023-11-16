Erdoğan’ın Berlin ziyareti öncesinde dikkat çeken gelişme: 1 numaralı protokol uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yardın Berlin'e giderek kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Ali GÜLEN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın öğle saatlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek. Daha önce en az iki gün olarak düşünülen ziyaret, İsrail’in Filistin’deki sivil halka saldırıları nedeniyle kısaltıldı.

Erdoğan'ın Almanya ile Türkiye arasındaki hazırlık futbol maçına gitmesi de, diplomatik bir dille engellendi. Ancak, ziyaret sırasında yapılacak çeşitli protesto eylemleri yasaklanmadı.

Bazı gruplar, Erdoğan'ın ziyareti sırasında eylem yapacak ancak, hükümet binalarının çevreleri tamamen kapatılacak.

“GOL SEVİNCİ YAŞAMAYALIM”

Böylesi bir savaş ortamında Almanya Başbakanı Scholz'un maça gidip “gol sevinci yaşamak istemediği” belirtildi, Alman Futbol Federasyonu da, Erdoğan'ın futbol milli takımlarının hazırlık maçına geleceğine ilişkin bir bilgi ve hazırlıkları olmadığını duyurdu.

Erdoğan, yarın öğlen önce mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile görüşecek. Ardından, Başbakan Scholz ile bir akşam yemeği yenilecek. Bir tür çalışma yemeğinin ardından, kısa bir basın toplantısı yapılacak ve sadece önceden belirlenen kişilerin soru sorması mümkün olabilecek ya da hiç soru alınmayacak.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında şu konuların gündeme gelmesi bekleniyor:

GÖÇMEN KRİZİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI

Almanya ve Avrupa Birliği, Türkiye üzerinden gelen Suriyeli, Afgan, Iraklı ve diğer ülke vatandaşı göçmenlerin Türkiye'ye geri göndermede sorun yaşıyor. Türkiye'ye 9 milyar Euro ödendi ama sadece yaklaşık 8 bin kişi geri gönderilebildi. Kişi başı, yaklaşık 3.5 milyon Euro'luk maliyet çıktı. Geri kabul anlaşmasının daha hızlı uygulanması istenecek.

KAÇAK TÜRKLER VE İADE

Türkiye'den Balkan rotası üzerinden gelen kaçak Türk sayısında son dönemde dikkat çeken bir artış yaşanıyor… Bu konu, gecenin en önemli noktalarından biri olacak. Özellikle vizesiz gelinen Balkan ülkelerinin ara rota olarak kullanıldığı belirtilerek, buna önlem alınması istenecek. Kaçak gelen Türkler'in hızla geri gönderilmesi de görüşülecek.

İSRAİL- FİLİSTİN VE GAZZE KONUSU

Alman hükümeti, İsrail- Filistin konusunda Türkiye'nin tam aksi yönünde bir politika izliyor. Merkez medyanın büyük etkisiyle, ülkede Filistinli kurbanları anmak ya da İsrail saldırılarını kınamak neredeyse bir suç halini aldı. Başbakan Scholz, Erdoğan'a İsrail karşıtı söylemleri ile ilgili kendi duruşlarını bildirmesi bekleniyor.

FİLİSTİN BAYRAĞI- SLOGANI İSTEMİYORLAR

Almanya hükümeti, hazırlık maçında olası bir Filistin'e destek eylemi ya da Filistin bayrağı açılmaması için Erdoğan'ın maça gitmesini dolaylı olarak istemedi. Benzer şekilde, hükümet binaları çevreleri de kapatılacak. Bu yönde eylemlere izin verilmeyecek.

1 NUMARALI PROTOKOL UYGULANACAK

Türkiye'nin ise vize kolaylığı, Türk- Alman dostluğu ve Türk kökenli göçmenlerin ülkeye katkıları konuları ile son üç yılda yaşanan çeşitli sıkıntıları gündeme getirmesi bekleniyor.

Türkiye'ye yatırım çağrısı da yapacak olan Erdoğan, devlet başkanı olduğu için Cumhurbaşkanlığı protokolü uygulanacak ve çevrede geniş önlemler alınacak. Binaların üzerlerine keskin nişancılar yerleştirilecek. Protestolar yasaklanmadı ama hükümet binalarının çok uzağında yapılması sağlanacak. Ayrıca havadan da ziyaret sırasında polis yoğun bir şekilde takip edecek.

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