Erdoğan’ın Elon Musk’tan ne talep ettiği ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ABD'li milyarder Elon Musk ile bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’li milyarder Elon Musk’ı Tesla’nın Avrupa’daki ikinci fabrikası için Türkiye’ye yatırıma davet etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Erdoğan, Musk ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin ticari uydu haberleşme sistemi Starlink ve yapay zeka konusunda işbirliğine de açık olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre Musk, Starlink uydu hizmetlerini Türkiye’de sunmak için lisans alma konusunda Türk yetkililerle çalışmayı arzu ettiklerini iletti. Musk, Erdoğan’ın daveti üzerine 27 Eylül’de başlayacak Teknofest’e katılmaktan memnuniyet duyacağını da ifade etti.

Elon Musk, Türkevi’nde gerçekleşen görüşmeye oğluyla geldi.

Basına kapalı kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da hazır bulundu.

YEDİNCİ FABRİKA VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, basına kapalı kabulde Erdoğan, Musk’a, Türkiye’nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ni anlattı.

Togg’un Türkiye’de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla’nın 7’nci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı.

MUSK’A KİTAP, OĞLUNA FUTBOL TOPU VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk’ı İzmir’de düzenlenecek TEKNOFEST’e davet etti.

Erdoğan, Musk’a kendi yazdığı “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı “BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım” kitabını, Musk’ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.

İlginizi Çekebilir Elon Musk, eski kız arkadaşı Amber Heard'e cosplay yaptırmış

İlginizi Çekebilir Elon Musk'ın gizli çocuğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Elon Musk'tan Rusya-Ukrayna Savaşı'na müdahale