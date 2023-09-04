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Erdoğan’ın ziyareti öncesinde Rusya’dan stratejik noktaya saldırı

Bugün Rusya'nın Karadeniz sahillerindeki Soçi kentinde Rus lider Putin ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde dikkat çeken bir saldırı gerçekleşti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:24 - 04 Eylül 2023 Güncellenme:
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Erdoğan’ın ziyareti öncesinde Rusya’dan stratejik noktaya saldırı

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik Rusya temasları öncesinde bölgede tansiyonu had safhaya çıkaran bir olay yaşandı… Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği ve tahıl koridoru anlaşmasının masaya yatırılacağı kritik görüşmeye saatler kala, sabaha karşı Rusya, Ukrayna’nın en büyük tahıl ihracat limanlarından birine hava saldırısı düzenledi.

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın hava saldırısı düzenlediğini duyurarak birçok fotoğraf paylaştı.

Geçen yıl Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda imzalanan tahıl koridoru anlaşması, gıda krizi yaşanmasının önüne geçerken, Rusya Temmuz ayında bu anlaşmadan ayrılma kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Putin’i ikna etme çabası içinde olması bekleniyor.

SIĞINAKLARA İNDİLER

Görüşmeye saatler kala Ukraynalı yetkililer Rusya’nın sabaha karşı Izmail limanını vurduğunu açıkladı. Ukrayna’nın Tuna Nehri’ndeki iki büyük limanından biri olan bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtilirken, Ukrayna medyası bölgede patlama seslerinin geldiğini de aktardı. Odesa bölgesinde yaşanan olay sonrasında bölge sakinlerinin sığınaklara indiği de duyuruldu.

Saldırının 3.5 saat sürdüğü belirtilirken Odesa valisi bir açıklama yaparak depo ve üretim tesisleri ile sivillerin yaşadığı bazı binaların hasar gördüğünü duyurdu. Vali Oleh Kiper, “17 insansız hava aracı düşürüldü fakat bunlardan bazıları Izmail bölgesinde hedeflerini vurdu. Şu ana kadar ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı yok” dedi.

Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasından ayrıldıktan sonra Rusya, Ukrayna’nın limanlarına saldırıları artırmıştı. Rusya, Pazar günü de önemli bir Tuna Nehri limanı olan Reni’yi vurmuş ve altyapıya zarar vererek en az 2 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

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