Eski First Lady’den itiraf: Hüngür hüngür ağladım

ABD’nin eski First Lady’si Michelle Obama, Donald Trump’ın başkanlık yemin törenine katıldıktan sonra gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, Donald Trump'ın başkanlık yemini sonrasında hüngür hüngür ağladığını söyledi.

2009-2017 arasında ABD Başkanı olan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, yeni başladığı podcast programında ilginç açıklamalar yaptı. Eşinin halefi Donald Trump'ın 2017'deki başkanlık yemin törenine katıldıktan sonra çok üzgün olduğunu kaydeden Obama, başkanlık uçağına biner binmez kontrolsüz şekilde gözyaşlarına boğulduğunu ve 30 dakika boyunca ağladığını anlattı.

Michelle Obama, “Yemin töreninden sonrası bizim için farklı nedenlerden dolayı çok duygusal bir gündü. 8 yıldır yaşadığımız evden ayrılıyorduk” dedi.

Trump'ın yemin törenine katılanların sayısının az olmasıyla da dalga geçen Obama, kalabalığın etnik çeşitlilikten yoksun olmasına da dikkat çekti.

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