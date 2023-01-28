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Evinde gizli belgeler bulunan Pence: Tüm sorumluluğu alıyorum

Evinde devlete ait "gizli belgeler" bulunan eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, hata yaptıklarını kabul ederek, bu konuda tüm sorumluluğu aldığını söyledi.

Yayınlanma: 01:23 - 28 Ocak 2023 Güncellenme:
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Evinde gizli belgeler bulunan Pence: Tüm sorumluluğu alıyorum

Florida Eyalet Üniversitesinin bir etkinliğinde konuşan Pence, evinde başkan yardımcılığı döneminden kalma “gizli” ibareli devlet belgelerinin bulunmasına ilişkin, “Bu gizli belgeler benim kişisel konutumda olmamalıydı. Hata edildi ve ben tüm sorumluluğu alıyorum.” şeklinde konuştu.

Gizli belgelerin uygun bir şekilde muhafaza edilmesinin ulusal güvenlik açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Pence, Başkan Joe Biden’ın kişisel ofisi ve konutunda gizli belgelerin çıkması üzerine ihtiyaten kendi kişisel kayıtlarını gözden geçirdiklerini söyledi.

Pence, belgelerin bulunmasının ardından derhal Ulusal Arşivler, FBI ve Adalet Bakanlığının ilgili birimlerine haber verdiklerini belirtti.

Danışmanlarının bu kurumlarla işbirliği içerisinde süreci yürüttüklerini aktaran Pence, kendisinin belgelerin varlığından haberdar olmadığını aktardı. (AA)

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