Feci ölüm: Peynir tekerleklerinin altında kaldı

İtalya'da yaşayan bir peynir fabrikasının sahibi feci bir şekilde öldü.

Sozcu.com.tr

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İtalya’da yaşayan 74 yaşındaki peynirci Giacomo Chiapparini, korkunç bir şekilde yaşama veda etti…

Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde çalışan ve bir fabrika sahibi olan 74 yaşındaki Chiapparini, ağırlığı 40 kilograma kadar çıkabilen parmesan peynir tekerleklerinin altında kaldı. Yapılan açıklamada peynirleri taşıyan rafların kırıldığını ve 15 bin peynir tekerleğinin adamın üstüne düştüğü belirtildi.

Olay yerine gelen 118 itfaiye ekibi ve ilk yardım ekipleri duruma müdahale ederken, fabrika sahibinin cansız bedenine saatler sonra ulaşılabildiği aktarıldı. İtfaiye eri Antonio Dusi, haber ajansı AFP’ye konuşarak, “Peynirleri ve rafları ellerimizle kaldırarak 12 saaat sonunda fabrika sahibinin cansız bedenine ulaşabildik” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatı boyunca peynircilik yapan Chiapparini hakkında İtalyan Corriere della Sera gazetesi de bir haber yayınladı. İtalyan medyasında yer alan haberde Chiapparini’nin peynirlerin temizliğini yapan bir robotu kontrol ederken kaza yaşadığı belirtildi.

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