Filistin-İsrail savaşı: Hamas ve Netanyahu’dan çok sert ifadeler… O ülkeye işaret etti

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın dün başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırı sonrasında yüzlerce insan yaşamını yitirirken, bugün her iki taraftan da çok sert hamleler geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın dün sabah İsrail’e “Aksa Tufanı” isimli kapsamlı saldırı başlatmasından sonra bölgede tansiyon yükseliyor…

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında da Hamas’ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590’a yükseldiği duyurulmuştu.



Bu olayların ardından bugün Hamas’tan dikkat çekici bir açıklama geldi… Hamas, esir alınan İsraillilerin sayısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun düşündüğünden “kat kat daha fazla” olduğunu ve Gazze Şeridi’nin her yerinde bulunduklarını iddia etti.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonu’na yaptığı açıklamada “Mescid-i Aksa’yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan “Aksa Tufanı” saldırısının devam ettiğini söyledi.

Saldırı sebebiyle İsrail’in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve “İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu’nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu” öne sürdü.

“ÇEKİRGE GİBİ DÜŞEN…”

Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi’nin her yerinde mevcut olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti.

Netanyahu’nun tehditlerine işaret eden Ebu Ubeyde, “Önümüze çekirge gibi düşen, yüzlercesinin silahlarını ve tanklarını direnişçilerimizin önünde bırakıp kaçtığı orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz” ifadesini kullandı.

İSRAİL SALDIRILARINI GECE BOYUNCA SÜRDÜRDÜ

Yaşananların ardından İsrail, misilleme yapmaya gece boyunca devam etti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze’nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı.

Hedef alınan noktalar arasında Hamas’ın Gazze’deki yetkilisi Yahya es-Sinvar’ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze’deki “İslam Milli Bankası” ve “Üretim Bankası” binaları yer aldı.

İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı yerleri yoğun şekilde bombaladı.

Sağlık kaynakları ise Beyt Hanun’da bir eve düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı ancak sayı vermedi.

İsrail ordusu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin, ülkenin güneyindeki Zikim sahili bölgesine sızmaya çalışan 7 “teröristi” tespit ettiğini, ordu ve deniz kuvvetlerine ait uçakların ise bu kişilerin yerleşim yerlerine sızmasına engel olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Hamas’ın İsrail’e yönelik operasyonda kullandığı 3 karargahının hedef alındığı kaydedildi.

ELEKTRİKTEN SONRA AKARYAKIT VE MAL GİRİŞİ DURDU

İsrail, Hamas’ın dün başlattığı “Aksa Tufanı” isimli saldırının ardından, Gazze’ye akaryakıt ve mal girişini durdurma kararı aldı.

Yediot Ahronot gazetesinin Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesinin düzenlediği toplantıda bir dizi karar alındığı belirtildi.

Alınan kararların, Hamas ve İslami Cihad’ın uzun yıllar boyunca bir daha İsrail vatandaşlarını tehdit etmemesi ve onlara zarar vermemesi için elindeki askeri gücün yok edilmesini amaçladığı ifade edildi.

Karar kapsamında Gazze’ye yakıt ve mal girişinin yasaklandığı kaydedildi.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz de daha önce abluka altındaki Gazze Şeridi’ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı vermişti.

İSRAİL: “LÜBNAN’DAN ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ”

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail’e silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail’e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.

Olayla ilgili Lübnan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. (AJANSLAR)

İlginizi Çekebilir Hamas, kameralar önünde genç kadını böyle kaçırdı: Erkek arkadaşı çaresizce izledi

İlginizi Çekebilir Hamas'ın öldürüp soyduğu kadının kimliği belli oldu: 30 yaşındaki dövmeciymiş