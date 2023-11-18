Filistin’den uyarı: Bu çılgın kampanya herkesi yakacak

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, “ülkesinin toprağında yürütülen çılgın kampanyanın herkesi yakacağını” belirtirken "İsrail ile ABD yönetiminin önünde saldırıları durdurmak ve işgali sona erdirmekten başka seçenek yok” dedi.

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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yayımlanan açıklamasında, İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“ŞAŞKINIZ”

Açıklamasında Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

“Gazze ve Batı Şeria’da her gün devam eden kanlı saldırılara, Gazze’de hastanelerin boşaltılması ve yıkılmasına rağmen ABD yönetiminin İsrail saldırılarını durdurmaya yönelik uluslararası çabaları halen engellemesi karşısındaki şaşkınlığımızı ifade ediyoruz.”

“KİMSE BUNDAN KURTULAMAYACAK”

ABD yönetimine “sorumluluklarını üstlenme ve Filistin halkına yönelik soykırımı durdurma” çağrısı yapan Ebu Rudeyne, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail ile ABD yönetiminin önünde saldırıları durdurmak ve işgali sona erdirmekten başka seçenek yok. Çünkü kaos yaratmayı ve bölgeyi sonsuz savaşlara sürüklemeyi hedefleyen tüm Filistin topraklarındaki bu çılgın kampanya, herkesi yakacak ve kimse bundan kurtulamayacak.”

“BAŞARISIZLIK KANITLANDI”

Saldırının kimseye barış ve güvenlik getirmeyeceği, aksine tüm bölgede kontrol edilemez bir durum yaratacağı uyarısında bulunan Ebu Rudeyne, “Askeri ve güvenlik çözümlerinin başarısızlığı kanıtlandı.” ifadesine yer verdi.

Ebu Rudeyne, tek çözüm yolunun “İsrail işgaline son vermek, Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka uygun olarak özgürlük ve bağımsızlık hakkını tanımak” olduğunu vurguladı. (AA)

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