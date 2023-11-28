Finlandiya duyurdu: Sınırlar kapanacak

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya ile olan tüm sınırlarının "göç kaygıları" nedeniyle kapatılmasının planlandığını açıkladı.

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Finlandiya Başbakanı Orpo, düzenlediği basın toplantısında, Rusya üzerinden ülkeye gelen düzensiz göçmenlerle ilgili açıklamada bulundu.

Orpo, Rusya ile tüm sınırın göç kaygıları nedeniyle kapatılmasının planlandığını açıkladı.

4 SINIR KAPISI KAPATILDI

Finlandiya, ‘üçüncü ülke vatandaşlarının' akışını engelleme gerekçesiyle, hafta sonu Rusya ile 4 sınır kapısını kapatma kararı almıştı. Söz konusu kararın 18 Şubat 2024’e kadar geçerli olacağı bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sınırların kapatılacağı haberlerinin üzerine 20 Kasım’da yaptığı açıklamada, “Bu bizi derinden endişelendiriyor. Çünkü Finlandiya ile çok iyi, pragmatik ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimiz vardı. Maalesef, bu ilişkilerin yerini, Rusya karşıtı bir yaklaşım aldı” demişti.

Finlandiya 22 Kasım’da, düzensiz göçmen akışının kontrolünü sağlamak amacıyla Rusya ile sınırının bazı geçiş noktalarına bariyer yerleştirmeye başlamıştı. (AA)