Fransa ayaktayken, Macron’un saat hamlesi dikkatlerden kaçmadı

Fransa’yı ayağa kaldıran “mezarda emeklilik” planı yüz birlerce kişiyi sokağa dökerken, Cumhurbaşkanı Macron’un televizyonda emeklilik yaşının yükseltilmesini savunduğu sırada kolundaki saati ‘gizlice’ çıkarması sosyal medyada tartışma yarattı. Saatin 80 bin euro değerinde olduğu iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak 64’e yükseltme planı haftalardır milyonlarca kişiyi sokağa dökerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un televizyonda emeklilik reformunu savunurken koluna taktığı lüks saat ülkede gündem oldu.

Büyük tartışma yaratan “mezarda emeklilik” planına karşı Fransa'nın birçok kentinde dün 1 milyondan fazla kişi sokağa çıktı. Başkent Paris dahil birçok kentte polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı, bazı göstericiler grev nedeniyle oluşan çöp yığınlarını ateşe verdi.

Milyonlarca çalışanın grevlerle protesto ettiği emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltme planı, Macron yönetimine tepkiyi doruğa çıkardı. Parlamentoda da muhalefetin sert tepkisiyle karşılaşan planla ilgili olarak hükümetin Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uygulamaya koyarak yasanın Meclis'ten oylama yapılmadan geçmesini sağlaması da Fransa'da demokrasinin durumuyla ilgili hararetli tartışmaları beraberinde getirdi.

Muhalefet kanadı, hükümetin bu adımına karşı Ulusal Meclis’e gensoru önergesi vermişti.



‘SAAT BİRDEN KAYBOLDU’

Ülke ayaktayken Macron'un televizyonda katıldığı programda kolundaki lüks saati çıkarması sosyal medyada gündem oldu.

France 2 ve TF1 kanallarından gazetecilerin sorularını televizyonda yayınlayan Macron'un emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savunurken kolunda 80 bin euroluk saat olduğu iddiası büyük tartışma yarattı.

Sosyal medyada, Macron'un halktan daha fazla çalışmalarını isterken kolundaki pahalı saati fark edip çıkardığı yorumları yapıldı. Fransız basınında gündem olan iddialarda, Macron'un lüks saatini eleştirilerden kaçmak için çıkardığı, saatin değerinin 80 bin euro olduğu belirtildi.

Macron'un saatini masanın altında çıkarıp kenara koyduğu görüntüler de sosyal medyaya yansıdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları “Ultra zenginlerin cumhurbaşkanı, sizin emekli maaşlarınızla alınan 80 bin euroluk saatini gizlice çıkardı” yorumu yaptı.

Aşırı sağcı siyasetçi Gilbert Collard da videoyu paylaşarak “Saat bir anda yok oldu. Neden saati göstermek istemiyorsun” ifadelerini kullandı.

‘O KADAR PAHALI DEĞİL’

Elysée Sarayı'ndan kaynaklarsa Macron'un bileğini masaya vurduktan sonra saatten ses çıkınca kolundan çıkardığını aktardı. Yardımcıları, Macron'un saatinin iddia edildiği gibi 80 bin euro olmadığını, Cumhurbaşkanının bu saati bir buçuk yıldır sık sık taktığını savundu.

Saatin internetteki satış fiyatının 2400 euro olduğu belirtildi.

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